Fondazione Giovanni Santin: Franca Benvenuti nominata direttrice

VENEZIA – L’Assemblea ordinaria della Fondazione Giovanni Santin ETS, riunitasi il 13 febbraio 2026 alle ore 12.00 presso la sede legale di Venezia (Sestiere San Marco 5358), ha deliberato la nomina della prof.ssa Franca Benvenuti quale Direttrice delle Relazioni Istituzionali per gli eventi e l’arte contemporanea.

La decisione è stata assunta dal Consiglio di Amministrazione alla luce della necessità di rafforzare le attività di rappresentanza istituzionale e di sviluppo delle relazioni con enti pubblici e privati, con particolare riferimento alla promozione e organizzazione di iniziative ed eventi dedicati all’arte contemporanea, in coerenza con le finalità statutarie e con la missione civica, solidaristica e culturale della Fondazione.

Nel corso della riunione, il Presidente Alessandro Santin ha ricordato la recente scomparsa della dott.ssa Alessandra Santin, direttrice artistica della Fondazione, sottolineando l’importanza di garantire continuità ai progetti culturali avviati e di consolidare il ruolo dell’ente nella promozione dell’arte contemporanea.

La nomina della prof.ssa Franca Benvenuti, professionista con consolidata esperienza nel campo delle relazioni istituzionali e culturali e da tempo collaboratrice della Fondazione e della stessa dott.ssa Santin, risponde all’esigenza di rafforzare le attività di sviluppo istituzionale e di coordinamento degli eventi culturali promossi dall’ente.

Con questo incarico, la Fondazione Giovanni Santin ETS intende proseguire nel percorso di valorizzazione dell’arte contemporanea e di promozione culturale che negli anni l’ha resa un punto di riferimento per il territorio pordenonese e per il panorama culturale nazionale.