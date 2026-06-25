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Francesca Michielin, Sarah Toscano e Rocco Hunt al Palmanova Designer Village

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Redazione Pordenone
By Redazione Pordenone

AIELLO DEL FRIULI – Francesca Michielin, Sarah Toscano e Rocco Hunt a Palmanova Designer Village per tre serate a ingresso gratuito in cui la musica dal vivo incontra le parole mentre lo shopping si allunga fino alle 23 e bar e ristoranti restano aperti fino a mezzanotte. Si chiamano Village Vibes e sono l’appuntamento estivo più atteso e coinvolgente.

La formula delle prime due serate è quella di “Parole e Musica”, in collaborazione con Radio Company: gli artisti salgono sul palco non solo per cantare ma per raccontarsi, alternando canzoni e interviste in diretta davanti al pubblico. Un incontro più intimo e inaspettato con grandi nomi della musica italiana, adatto a tutti.

La magia delle notti estive inizia venerdì 10 luglio alle 21 con Francesca Michielin: cantautrice, polistrumentista, scrittrice, conduttrice. Francesca Michielin è una di quelle artiste che non si lasciano definire da una sola etichetta con cinque album in studio, palchi internazionali e Sanremo. A Palmanova Designer Village si racconterà e porterà una voce potente e una scrittura capace di unire profondità e immediatezza.

Secondo appuntamento venerdì 24 luglio alle 21 con Sarah Toscano: vent’anni, un album, due sold out e un film Netflix. Sarah Toscano ha vinto Amici e debuttato tra i Big di Sanremo 2025 con Amarcord, tutto in meno di due anni. Il suo primo album Met Gala è un mix di pop e dance-pop che funziona live ancora meglio che in cuffia. Sul palco del Village porterà le sue esperienze, e porta la voce e l’energia di chi ha già superato la fase “promessa”.

Sarà invece un concerto a tutti gli effetti quello che chiuderà l’estate 2026: sabato 29 agosto arriva al Village il Concerto di Fine Estate con l’irresistibile pop-rap di Rocco Hunt: il cantante ha già una carriera di collaborazioni trasversali e tormentoni estivi e nel 2025 è tornato a Sanremo con Mille vote ancora e ha pubblicato il suo sesto album.

Durante le Village Vibes, i negozi restano aperti dalle 10 fino alle 23, mentre bar e ristoranti accolgono gli ospiti fino a mezzanotte: tutto il tempo per godersi la musica, fare shopping e concludere la serata in compagnia.

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