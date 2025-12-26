FTTH e FTTC: quali sono le differenze e com’è la situazione a Pordenone

Ormai tutti aspettano di avere la fibra a casa per collegarsi e per leggere le rubamazzetto Regole su betfair prima di fare una partita live. Però, non tutti hanno accesso alla FTTH, almeno per ora. Diciamo che le linee in fibra (FTTH + FTTC + FWA) coprono circa l’82% delle linee attive, ma ancora non è sufficiente. Gli utenti continuano a crescere e dal 2021 al 2025 sono aumentati di più di 4 milioni.

Quali sono le differenze nella connessione se usi due fibre diverse

Allora, con la FTTC (Fiber To The Cabinet) la fibra arriva fino all'armadio stradale sotto casa, ma l'ultimo tratto è ancora in rame. Questa è la classica "fibra mista rame" che molti operatori vendono come fibra, ma tecnicamente non è una vera FTTH. In queste condizioni, di solito la velocità di download si ferma a 200 Mega. Con la FTTH (Fiber To The Home), invece, il cavo in fibra arriva fisicamente dentro l'appartamento. Non c'è il rame, non c'è dispersione e la connessione risulta più stabile. Sulle reti FTTH GPON la velocità teorica può arrivare a circa 2,5 Gbps in download, mentre con gli standard più recenti come XGS-PON si parla di connessioni fino a 10 Gbps.

I numeri della fibra in Italia: la FTTH continua a crescere

A livello nazionale, le linee che raggiungono una velocità superiore ai 100 Mbps sono più del 70% del totale. Quelle sopra il Gigabit, invece, sono arrivate a più del 20% in un solo anno. La FTTC è la rete più diffusa, circa il 43% delle linee broadband e ultraboradband usa questa rete. La FTTH è sempre più ambita e, per ora, serve già il 31% delle linee. C’è stato un aumento di 1,26 milioni di linee in un anno. I piani pubblici e gli investimenti degli operatori come Open Fiber hanno steso più di 140 mila chilometri di rete in fibra in Italia. Soprattutto, si sta cercando di estendere e migliorare la copertura nelle zone poco popolate.

La copertura FTTH cresce a Pordenone, ma resta sotto la media nazionale

A oggi, la provincia di Pordenone ha una copertura FTTH che raggiunge circa il 55% delle famiglie, rispetto a una media nazionale che si aggira attorno al 73%. Quindi, poco più di una casa su due può già essere raggiunta dalla fibra fino all’appartamento, mentre il resto del territorio si affida ancora alla FTTC, alla FWA o all’ADSL. Per chi vive in città o nei dintorni questo significa che:

È sempre più probabile avere la FTTH direttamente disponibile all’indirizzo di casa

Nelle frazioni e nei comuni più piccoli del pordenonese la situazione può essere più eterogenea, con la FTTC e la FWA ancora protagoniste in attesa di ulteriori lavori di rete

L’arrivo dei nuovi standard come XGS-PON, già sperimentati in Italia con dei profili fino a 10 Gbps, fa sperare che tutti in futuro possano permettersi lo smart working, i servizi cloud e l’intrattenimento digitale di qualità.