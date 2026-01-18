5.8 C
Pordenone
lunedì , 19 Gennaio 2026
inserisci qui le tue parole chiave...
cerca

Giornalismo e pensiero unico: conferenza con Fusaro e Duranto

Nord Est
Aggiornato:
Redazione Pordenone
By Redazione Pordenone

ORSAGO (TV) – Una conferenza su GIORNALISMO E PENSIERO UNICO ha richiamato a Orsago in Sala Possamai un numerosissimo pubblico e di curiosi entusiasti di ascoltare due preparati e stimati testimonial professionali.

Il prof. Diego Fusaro, saggista e filosofo e il giornalista Fabio Duranto Direttore di Radio Radio coordinati dal giornalista Stefano Boscariol hanno intrattenuto per circa due ore i tantissimi partecipanti su un tema più che mai attuale e di grande curiosità.

Entrambi gli intervenuti hanno cercato di fare chiarezza e delucidare in modo professionale e accurato sullo scottante momento appesantito dai social e utilizzo della IA.

In ambito giornalistico poi si deve prestare attenzione più che a informarsi a disinformare i propri pensieri vista l ‘ enorme quantità di dati e fake nwes quotidianamente proposte dai media istituzionali e del pensiero unico.

La persuasione diventa al giorno d” oggi uno strumento imprescindibile per gran parte del giornalismo moderno proprio per anestetizzare la mente umana e le conseguenti ricadute sull ‘autenticita ‘ della informazione assumendo il più delle volte la figura di anestetizzante annebbiando la mente ma soprattutto dando in mano il tutto ai poteri forti in grado così di un più facile controllo attraverso diverse aspetti della vita quotidiana.

Ultime news

Ultimi articoli

Scelti per te

Da rileggere

Chi siamo

Pordenone Oggi Quotidiano online iscritto al numero 26 del registro stampa del Tribunale di Pordenone il 19/05/2010 P.I. IT01816440935

Direttore responsabile Maurizio Pertegato [email protected]

Collaboratori: Franca Benvenuti, Stefano Boscariol, Marilena Brunetti, Paola Dalle Molle, Piergiorgo Grizzo, Flavio Milani, Antonio Lodedo, Giuseppe Palomba, Alessandro Pazzaglia, Gianni Pertegato, Enrico Sgariboldi, Luca Zigiotti.

© 2021-2024 Studio Associato Comunicare in collaborazione con mediaimmagine s.r.l. FVG.news network. Tutti i diritti riservati e riproduzione riservata. Le immagini presentate, nel rispetto della proprietà intellettuale, vengono riprodotte esclusivamente per finalità di cronaca, critica e discussione ai sensi degli articoli 65 comma 2, 70 comma 1 bis e 101 comma 1 Legge 633/1941, e D.L. n. 68 del 9 aprile 2003 emanato in attuazione della direttiva 2001/29/CE. La pubblicazione di un testo in PORDENONEOGGI.it non significa necessariamente la condivisione dei contenuti in esso espressi. Gli elaborati rappresentano comunicati stampa, pareri, interpretazioni e ricostruzioni anche soggettive, nell'intento di fare informazione e di divulgare notizie di interesse pubblico. Invitiamo i lettori ad approfondire sempre l’argomento politico trattato, a consultare più fonti di riferimento e le persone citate nel testo, e lasciamo a ciascuno la libertà d’interpretazione.