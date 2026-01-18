Giornalismo e pensiero unico: conferenza con Fusaro e Duranto

ORSAGO (TV) – Una conferenza su GIORNALISMO E PENSIERO UNICO ha richiamato a Orsago in Sala Possamai un numerosissimo pubblico e di curiosi entusiasti di ascoltare due preparati e stimati testimonial professionali.

Il prof. Diego Fusaro, saggista e filosofo e il giornalista Fabio Duranto Direttore di Radio Radio coordinati dal giornalista Stefano Boscariol hanno intrattenuto per circa due ore i tantissimi partecipanti su un tema più che mai attuale e di grande curiosità.

Entrambi gli intervenuti hanno cercato di fare chiarezza e delucidare in modo professionale e accurato sullo scottante momento appesantito dai social e utilizzo della IA.

In ambito giornalistico poi si deve prestare attenzione più che a informarsi a disinformare i propri pensieri vista l ‘ enorme quantità di dati e fake nwes quotidianamente proposte dai media istituzionali e del pensiero unico.

La persuasione diventa al giorno d” oggi uno strumento imprescindibile per gran parte del giornalismo moderno proprio per anestetizzare la mente umana e le conseguenti ricadute sull ‘autenticita ‘ della informazione assumendo il più delle volte la figura di anestetizzante annebbiando la mente ma soprattutto dando in mano il tutto ai poteri forti in grado così di un più facile controllo attraverso diverse aspetti della vita quotidiana.