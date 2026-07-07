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Gradimenti presidenti Regione, Fedriga al terzo posto

Nord Est
Aggiornato:
Alessandro Rinaldini
By Alessandro Rinaldini

TRIESTE – Terzo in classifica nazionale per il gradimento dei presidente di regione. È Massimiliano Fedriga a capo della giunta regionale del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga. Primo in classifica è risultato il presidente della Puglia, Antonio Decaro del Pd e dietro a lui Alberto Stefano neo eletto in Veneto.

Lo si legge nella classifica Governance Poll 2026, realizzata da Noto Sondaggi per Il Sole 24 Ore, che misura il gradimento degli amministratori locali italiani.

Fedriga ottiene il 64 per cento dei consensi, una percentuale sostanzialmente identica a quella raccolta alle elezioni del 2023. A precederlo, come detto, nella graduatoria sono Antonio Decaro (Puglia), primo classificato, e Alberto Stefani (Veneto).

Fedriga “tiene” i consensi ma il dato più eclatante sono i due governatori che lo precedono eletti nel 2025, mentre Fedriga guida la regione da tre anni: il suo consenso appare quindi in logoramento a differenza delle posizioni delle precedenti classifiche.

L’indagine presenta anche il gradimento popolare dei sindaci.

Nella classifica generale, per la prima volta una donna conquista il primo posto: è Sara Funaro di Firenze alla guida di una giunta di centrosinistra, seguita da Marco Fioravanti di Ascoli e Gaetano Manfredi di Napoli, anche lui del campo progressista.

Tra i primi cittadini del Friuli Venezia Giulia, il meglio piazzato è Alessandro Basso, sindaco di Pordenone, al 36° posto (col 54,5 per cento). Seguono Alberto Felice De Toni, sindaco di Udine, al 54° posto (52,5 per cento), Rodolfo Ziberna di Gorizia al 67° (50 per cento) e Roberto Dipiazza, sindaco di Trieste, all’83° posto (47 per cento).

La classifica, secondo quanto riportato dal Sole 24 Ore, non si limita a misurare la popolarità degli amministratori ma preeenta anche i dati di una trasformazione profonda del rapporto tra i cittadini e le istituzioni territoriali. Al. Rin.

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