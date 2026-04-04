Guerra – Aeroporti del Nordest limitano uso carburante Jp4, voli a rischio

TRIESTE – Potrebbe interessare a breve, se non già operativa, la limitazione di carburante (kerosene Jp4) per i gli aerei in partenza anche dall’aeroporto di Trieste-Ronchi dei Legionari. Già in quattro aeroporti, Milano, Bologna, Treviso e Venezia, sono arrivate comunicazioni da parte delle compagnie petrolifere, in particolare la Bp, di non erogare più di 2mila litri ad aereo. La limitazione rientra nell’ambito della pesante crisi petrolifera a causa della guerra israelo-americano contro l’Iran.

La limitazione di consumo di carburante potrebbe portare a una diminuzione dei voli in partenza dagli aeroporti il interessati al provvedimento. Si consiglia quindi di verificare se il proprio volo è regolarmente in partenza. A evidenziare le limitazioni sono una serie di Notam (acronimo che sta per “Notice to Airmen”), gli avvisi ufficiali utilizzati nel settore dell’aviazione per comunicare criticità operative alle compagnie aeree.

L’avviso di limitazione riguardano sei giorni a partire da oggi dalle ore 4.30 e fino al 9 aprile alle 23.30. A confermare la crisi di carburante è anche l’amministratore delegato di Ryanair Larry O’Leary in una intervista a SkyNews. Ryanair è una delle compagnie con il maggior numero di voli in Italia. Lo scalo aereo di Trieste è servito da molti voli della compagnia low cost.

Al.Rin.