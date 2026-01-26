I premiati alla Festa del Triathlon Fvg 2025

FVG – Il TriTeamPordenonePezzuti inizia ancora l’ anno 2026 con due grandi notizie. Sabato 24 gennaio due grandi notizie per il Team. Alle ore 17.30 si è aperto il sipario per andare in scena la FESTA DEL TRIATHLON FVG 2025. La Location è stata la sede dell’ Audace Crossfit di Trieste, in un edificio storico del 1800 Asburgico. La serata si è svolta con un adesione numerica elevata ed inaspettata di tutte le società friulane , ove si sono svolte le premiazioni, con oltre 160 atleti presenti, per il Circuito Aquathlon Cup 2025; al Campionato regionale FVG e vari riconoscimenti speciali.

L’ospite principale della serata è stata l’atleta olimpionica a Beijing 2008, la triestina Daniela Chmet, che ha raccontato le sue emozioni e l’amore per la triplice.

Del Team premiati Giacomo Bruno che vince come assoluto il Circuito Aqucup FVG 2025 ; Vince il Titolo Regionale di Categoria M2 di Triathlon e non ultimo componete della rappresentativa regionale per la Coppa delle Regioni, svoltasi Roma.

Premiati anche i giovani del Team : Polo Pietro, Presotto Francesco, Nicolò DE Luca, Portoghese Leonardo e d Edoardo Fantuzzi, dal Responsabili giovanili territoriali Cristiano Colombo.

Ma in quei minuti giunge la notizia che il TriTeamPn sarà in Sicilia per i CAMPIONATI ITALIANI FIDAL INDIVIDUALI e di SOCIETA’ ASSOLUTI di CROSS.

Domenica 18 gennaio 2026 in occasione 30° TROFEO CITTA’ DI CASARSA ”21° MEMORIAL BERTOLIN ” in Casarsa della Delizia gara valida per il CAMPIONATO REGIONALE INDIVIDUALE DI CROSS,il Tri.TeamPn si è qualificato per I Campionati Italiani FIDAL Individuali e di Società Assoluti di Cross.

Location Marinella di Selinunte, frazione balneare del comune di Castelvetrano, situata in provincia di Trapani (Sicilia) la squadra junior del Team si è qualificata per i nazionali che si svolgeranno dal 21- 22 febbraio 2026. Il Team ringrazia Pietro POLO, Nicolò D LUCA e Edoardo FANTUZZI che con il loro impegno e sacrificio hanno acquisito il risultato.

Difficile la trasferta. Speriamo in uno sponsor oppure un aiuto dal Comune.

Il TriTeamPordenone insieme ad i partner e Pezzutti, Germatruk Service, Autoscuola Tavella e Presotto Service, desiderano complimentarsi con Valeri per la sua determinazione e costanza nel raggiungere il suo obiettivo.