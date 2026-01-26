2.3 C
Pordenone
martedì , 27 Gennaio 2026
inserisci qui le tue parole chiave...
cerca

I premiati alla Festa del Triathlon Fvg 2025

Nord Est
Aggiornato:
Redazione Pordenone
By Redazione Pordenone

FVG – Il TriTeamPordenonePezzuti inizia ancora l’ anno 2026 con due grandi notizie. Sabato 24 gennaio due grandi notizie per il Team. Alle ore 17.30 si è aperto il sipario per andare in scena la FESTA DEL TRIATHLON FVG 2025. La Location è stata la sede dell’ Audace Crossfit di Trieste, in un edificio storico del 1800 Asburgico. La serata si è svolta con un adesione numerica elevata ed inaspettata di tutte le società friulane , ove si sono svolte le premiazioni, con oltre 160 atleti presenti, per il Circuito Aquathlon Cup 2025; al Campionato regionale FVG e vari riconoscimenti speciali.

L’ospite principale della serata è stata l’atleta olimpionica a Beijing 2008, la triestina Daniela Chmet, che ha raccontato le sue emozioni e l’amore per la triplice.
Del Team premiati Giacomo Bruno che vince come assoluto il Circuito Aqucup FVG 2025 ; Vince il Titolo Regionale di Categoria M2 di Triathlon e non ultimo componete della rappresentativa regionale per la Coppa delle Regioni, svoltasi Roma.

Premiati anche i giovani del Team : Polo Pietro, Presotto Francesco, Nicolò DE Luca, Portoghese Leonardo e d Edoardo Fantuzzi, dal Responsabili giovanili territoriali Cristiano Colombo.

Ma in quei minuti giunge la notizia che il TriTeamPn sarà in Sicilia per i CAMPIONATI ITALIANI FIDAL INDIVIDUALI e di SOCIETA’ ASSOLUTI di CROSS.

Domenica 18 gennaio 2026 in occasione 30° TROFEO CITTA’ DI CASARSA ”21° MEMORIAL BERTOLIN ” in Casarsa della Delizia gara valida per il CAMPIONATO REGIONALE INDIVIDUALE DI CROSS,il Tri.TeamPn si è qualificato per I Campionati Italiani FIDAL Individuali e di Società Assoluti di Cross.

Location Marinella di Selinunte, frazione balneare del comune di Castelvetrano, situata in provincia di Trapani (Sicilia) la squadra junior del Team si è qualificata per i nazionali che si svolgeranno dal 21- 22 febbraio 2026. Il Team ringrazia Pietro POLO, Nicolò D LUCA e Edoardo FANTUZZI che con il loro impegno e sacrificio hanno acquisito il risultato.

Difficile la trasferta. Speriamo in uno sponsor oppure un aiuto dal Comune.

Il TriTeamPordenone insieme ad i partner e Pezzutti, Germatruk Service, Autoscuola Tavella e Presotto Service, desiderano complimentarsi con Valeri per la sua determinazione e costanza nel raggiungere il suo obiettivo.

Ultime news

Ultimi articoli

Scelti per te

Da rileggere

Chi siamo

Pordenone Oggi Quotidiano online iscritto al numero 26 del registro stampa del Tribunale di Pordenone il 19/05/2010 P.I. IT01816440935

Direttore responsabile Maurizio Pertegato [email protected]

Collaboratori: Franca Benvenuti, Stefano Boscariol, Marilena Brunetti, Paola Dalle Molle, Piergiorgo Grizzo, Flavio Milani, Antonio Lodedo, Giuseppe Palomba, Alessandro Pazzaglia, Gianni Pertegato, Enrico Sgariboldi, Luca Zigiotti.

© 2021-2024 Studio Associato Comunicare in collaborazione con mediaimmagine s.r.l. FVG.news network. Tutti i diritti riservati e riproduzione riservata. Le immagini presentate, nel rispetto della proprietà intellettuale, vengono riprodotte esclusivamente per finalità di cronaca, critica e discussione ai sensi degli articoli 65 comma 2, 70 comma 1 bis e 101 comma 1 Legge 633/1941, e D.L. n. 68 del 9 aprile 2003 emanato in attuazione della direttiva 2001/29/CE. La pubblicazione di un testo in PORDENONEOGGI.it non significa necessariamente la condivisione dei contenuti in esso espressi. Gli elaborati rappresentano comunicati stampa, pareri, interpretazioni e ricostruzioni anche soggettive, nell'intento di fare informazione e di divulgare notizie di interesse pubblico. Invitiamo i lettori ad approfondire sempre l’argomento politico trattato, a consultare più fonti di riferimento e le persone citate nel testo, e lasciamo a ciascuno la libertà d’interpretazione.