Israele, Capozzella (M5S) “Regione Fvg interrompa relazioni con Governo Netanyahu”

FVG – “La Regione Friuli Venezia Giulia interrompa ogni relazione con il governo di Israele guidato da Benjamin Netanyahu. La Regione e tutte le Agenzie ed Enti si adoperino per chiudere ogni azione di collaborazione, studio, attività varie con l’attuale governo israeliano a fronte delle gravissime violenze in atto nella Striscia di Gaza, che continuano a colpire duramente la popolazione, all’annuncio della imminente invasione del territorio palestinese con la conseguente deportazione della popolazione e in considerazione del procedimento avviato dalla Corte Penale Internazionale nei confronti del Primo Ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, per crimini di guerra e crimini contro l’umanità. La Regione interrompa, quindi, come hanno già fatto altre Regioni in Italia, ogni forma di relazione istituzionale con i rappresentanti del suddetto Governo e con tutti i soggetti a esso direttamente riconducibili che non siano apertamente e dichiaratamente motivati dalla volontà di porre fine al massacro in corso, fino a che il rispetto del diritto internazionale non venga ripristinato”.

Lo afferma Mauro Capozzella del M5S in merito all’annuncio del governo israeliano di invadere la striscia di Gaza ed iniziare la deportazione dei suoi abitanti.

Questo atto venga assunto subito nei confronti dell’attuale Governo israeliano, non del popolo israeliano, né tanto meno delle persone di religione ebraica e delle comunità ebraiche presenti in Friuli Venezia Giulia, da sempre protagoniste del dialogo interreligioso e dell’impegno contro ogni forma di violenza. Resta, infine, la condanna senza ambiguità delle organizzazioni terroristiche come Hamas e dell’orribile massacro del 7 ottobre che ha portato ancora alla non risoluzione della piena liberazione degli ostaggi, conduzione esecrabile e incivile.

