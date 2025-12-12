La Camminata per la Vita: un abbraccio lungo il Friuli Venezia Giulia contro i femminicidi

FVG – Dal 11 al 16 agosto scorso il Friuli Venezia Giulia ha accolto con grande partecipazione la Camminata per la Vita, un’iniziativa nata per sensibilizzare, informare e promuovere la prevenzione affinché tragedie come i femminicidi non si ripetano più. Un percorso simbolico e solidale che ha attraversato il territorio regionale, partendo da Fontanafredda e arrivando fino a Gorizia, coinvolgendo 18 Comuni che hanno messo a disposizione il proprio sostegno e i propri spazi. L’evento ha ricevuto anche il patrocinio del Consiglio Regionale del Friuli Venezia Giulia e ha visto la collaborazione del vicino Veneto con la città di Conegliano, che ha condiviso pienamente lo spirito del progetto.

Quest’anno la camminata aveva anche un obiettivo concreto e urgente: raccogliere fondi per i sei minori in Regione rimasti orfani a causa dell’uccisione delle loro madri. La solidarietà non si è fermata ad agosto: la raccolta, portata avanti dall’associazione Street for Life, continua ancora oggi. Nei giorni scorsi, però, i salvadanai sono stati aperti per offrire ai piccoli orfani un segno di vicinanza in vista del Natale. Attraverso i tutori e le tutrici sono stati così inviati sei bonifici da 580 euro ciascuno, per un totale raccolto di 3.480 euro.

La Camminata per la Vita non intende fermarsi. Gli organizzatori stanno già lavorando ai progetti per il prossimo anno: sono previste conferenze informative, nuove collaborazioni e ulteriori camminate in tutto il Friuli Venezia Giulia e anche in Veneto, per continuare a mantenere alta l’attenzione su un tema che riguarda tutta la comunità.

Nel frattempo, grazie alla volontà degli organizzatori guidati da Wanes Granzotto, che si ritrovano abitualmente al 167 Wine Bar di Christian Fedrigo a Fontanafredda, ormai diventato il loro punto di riferimento, hanno deciso di dare un seguito alla raccolta fondi ampliandola e coinvolgendo nuove realtà. Le magliette gialle simbolo dell’iniziativa verranno indossate dal personale del Bar Arnica di Caneva e del Minori Cafè di Fontanafredda, che contribuiranno stabilmente alla raccolta delle donazioni.

È possibile sostenere il progetto anche tramite bonifico bancario ai seguenti dati:

Beneficiario: Street for Life ODV

Banca: Banca della Marca – Filiale di Fontanafredda

IBAN: IT41 U070 8464 8800 0000 0962 256

Causale: La Camminata per la Vita

Un sentito ringraziamento va agli enti istituzionali, ai 18 Comuni coinvolti e alle numerose aziende private che con il loro supporto hanno reso possibile questa importante iniziativa. La strada della solidarietà è ancora lunga, ma il passo di chi partecipa – anche simbolicamente – è già un grande contributo per costruire un futuro più sicuro e consapevole.