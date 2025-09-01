La cordenonese Asia Pilot è Miss Reginetta d’Italia 2025

VENEZIA – “Sono felicissima e onorata di aver vinto Miss Reginetta d’Italia, per me non è solo un simbolo di bellezza ma anche un’occasione per dare voce ad un messaggio importante: ogni giorno troppe donne subiscono violenze e discriminazioni e alcune perdono la vita per mano di chi avrebbe dovuto proteggerle. Questo non deve più accadere. Essere donna significa avere il diritto di vivere libere, rispettate e senza paura. Dedico questa vittoria a tutte le donne che non hanno più voce e prometto che, anche da Miss Reginetta, userò questa corona per portare avanti un messaggio di rispetto e di amore”. Queste le emozionanti e potenti parole di Asia Pilot Miss Reginetta d’Italia 2025 al momento dell’incoronazione che hanno risuonato con forza nel cuore dei numerosi presenti.

Asia Pilot, 17 anni di Cordenons (Pordenone) fisico statuario, alta 1,75, capelli bruni, brillanti occhi scuri e un sorriso splendente ha conquistato l’ambita corona di Miss Reginetta d’Italia 2025 sbaragliando tutte le ottantaquattro Miss aspiranti al bramato titolo del celebre concorso, organizzato da Alessio Forgetta.

Studentessa al Liceo Artistico e determinata a lavorare nel mondo della moda e dello spettacolo, Asia Pilot è stata incoronata a Riccione dalla Miss Reginetta d’Italia 2024 Alessia Dall’Osto.

Seconda classificata con la fascia del Comune di Riccione Giorgia Mondi 17 anni, di Spinea (Venezia), alta 1,80, capelli castani, occhi verdi, studia amministrazione finanza e marketing e sogna un futuro nel mondo della moda.

Terza classificata con la fascia dell’Opera Beach Club Maria Chiara Sfregola 17 anni originaria di Barletta che vive tra la Puglia e la località marchigiana di Porto San Giorgio, alta 1,75 capelli castani e intensi occhi azzurri, studentessa all’ultimo anno della scuola superiore con indirizzo finanza e marketing, lavora come modella e nella vita vorrebbe diventare Maresciallo del Carabinieri.

Quarta classificata con la fascia Queen Mood Giulia Rella 18 anni di Rovereto (Trento) altezza 1,72, capelli bruni, occhi verdi, studia al Liceo di Scienze Umane, gioca a pallavolo e lavora in un bar. Nel suo futuro vuole lavorare con i bambini e ragazzi con bisogni educativi speciali continuando a coltivare la sua passione per la moda.

Quinta Classificata con la fascia Sdb Carolina Formenton 15 anni di Venezia, alta 1,80 capelli e occhi castani, frequenta il Liceo scientifico ed è istruttrice di ginnastica artistica per bambini con l’obiettivo di diventare chirurgo estetico.

Un grande show nella suggestiva scenografia dell’Opera Beach Club di Riccione dedicato alla bellezza, tra musica, danza e moda ha caratterizzato la finale del celebre concorso condotto brillantemente da Francesco Anania e dalla splendida Sofia Bruscoli:

“Miss Reginetta d’Italia è un ottimo punto di partenza per avvicinarsi al mondo dello spettacolo, un primo passo per poi costruire la professione con tanto studio e lavoro io stessa ho iniziato la mia carriera con i concorsi di bellezza; cercate di essere sempre voi stesse e credere nei vostri sogni, il talento è importante, ma è la preparazione, il duro lavoro e la perseveranza a fare la differenza” – ha detto Sofia Bruscoli alle giovanissime ragazze.

Tanti gli ospiti che hanno brillato con le Miss sul palcoscenico di Miss Reginetta d’Italia, tra cui la soubrette de “La pupa e il secchione” Miryea Stabile che si è rivolta alle concorrenti con queste parole: “siate autentiche, non cercate di assomigliare a nessuno, ognuna di voi ha un valore unico, ed è proprio quello che vi farà emergere! Il mondo dello spettacolo, come lo sport, premia chi non molla mai” e l’amatissimo opinionista di “Uomini e Donne” di Maria De Filippi Jack Vanore “Nel mondo dello spettacolo di bellezze ce ne sono tante, ma quello che rimane davvero impresso al pubblico è la verità del personaggio, puoi piacere o non piacere, ma se sei autentica lasci un segno. L’apparenza può attirare per un momento, l’essere rimane per sempre”.

Le grandi emozioni del concorso si potranno rivivere in televisione, nelle puntate di Queen Mood, la quarta edizione dell’unico docu-reality italiano girato dietro le quinte di un concorso di bellezza che svelerà le storie di vita e le passioni delle giovanissime ottantaquattro Miss alla conquista dell’ambita corona di Miss Reginetta d’Italia

“Sono entusiasta di questa edizione di Miss Reginetta d’Italia, le ragazze, oltre alla bellezza, hanno mostrato impegno sociale, saldi valori, determinazione e passione straordinaria a partire proprio dalla vincitrice – ha commentato il Patron del celebre concorso Alessio Forgetta – Miss Reginetta è più di un palco: è crescita, opportunità e scoperta del proprio potenziale”.