1.4 C
Pordenone
sabato , 3 Gennaio 2026
inserisci qui le tue parole chiave...
cerca

La “famiglia del bosco” e quella commerciale dell’influencer: due pesi e due misure che non rispettano la società

Nord Est
Aggiornato:
Redazione Pordenone
By Redazione Pordenone

La “famiglia del bosco” e quella commerciale dell’influencer: due pesi e due misure che non rispettano la società

“Ne avevamo parlato ormai più di tre anni fa, denunciando la pericolosità dei social network per i giovani, in particolare i minorenni. Parole e indicazioni che nell’euforia digitale del momento non erano state prese nella giusta e dovuta considerazione, ma che successivamente attraverso l’Associazione Culturale Studium Fidei erano state evidenziate anche nella Carta di Trieste sull’Intelligenza artificiale.

Ci eravamo chiesti e lo avevamo fatto pubblicamente, quali controlli venissero effettuati nei confronti di imprenditrici e imprenditori digitali che nella loro quotidianità sui social network proponevano filmati con i propri figli minorenni. Avevamo anche posto la questione su chi fosse l’autorità pubblica competente per vigilare sulla giungla degli influencer protagonisti di azioni commerciali non espressamente dichiarate, realizzate anche coinvolgendo i minorenni nei loro profili pubblici e commerciali.

Nel periodo delle festività natalizie, poi, abbondavano i cosiddetti unboxing di regali sotto l’albero natalizio, abilmente scartati assieme ai bambini davanti alle videocamere. Tanta tenerezza commercialmente indirizzata, a volte in attici da favola e su profili in cui la ricchezza veniva ampiamente ostentata. Eppure, in queste situazioni, nessuno si è scomodato di fare la morale e di sindacare sull’educazione di quei ragazzini. Con ben impresse queste immagini, siamo rimasti basiti da quanto accaduto nelle ultime settimane alla cosiddetta “famiglia nel bosco”. In questo caso la familiarità è stata violata e la magia del Natale è stata pesantemente condizionata.

Ci troviamo difronte a una durezza e a una severità riservata a una famiglia che viveva una vita tranquilla, non urlata ma semplice e dignitosa, mentre nulla è stato fatto nei confronti di coloro i quali hanno inteso insegnare e imporre uno stile di vita sopra le righe e spesso privo di valori, coinvolgendo sulle piattaforme dei social network milioni di persone e consentendone una ampia conoscibilità. È difficile affermare di non aver visto quanto accadeva, perché ampiamente documentato anche dai media tradizionali. Due pesi e due misure che lasceranno un segno indelebile nella vita di una famiglia che all’effimero dell’ostentazione, ha preferito la stabilità nel rispetto della natura”.

Mons. Ettore Malnati, teologo e presidente dell’Associazione Culturale Studium Fidei e Andrea Bulgarelli, giornalista e comunicatore e coordinatore della Carta di Trieste sull’Intelligenza artificiale

Ultime news

Ultimi articoli

Scelti per te

Da rileggere

Chi siamo

Pordenone Oggi Quotidiano online iscritto al numero 26 del registro stampa del Tribunale di Pordenone il 19/05/2010 P.I. IT01816440935

Direttore responsabile Maurizio Pertegato [email protected]

Collaboratori: Franca Benvenuti, Stefano Boscariol, Marilena Brunetti, Paola Dalle Molle, Piergiorgo Grizzo, Flavio Milani, Antonio Lodedo, Giuseppe Palomba, Alessandro Pazzaglia, Gianni Pertegato, Enrico Sgariboldi, Luca Zigiotti.

© 2021-2024 Studio Associato Comunicare in collaborazione con mediaimmagine s.r.l. FVG.news network. Tutti i diritti riservati e riproduzione riservata. Le immagini presentate, nel rispetto della proprietà intellettuale, vengono riprodotte esclusivamente per finalità di cronaca, critica e discussione ai sensi degli articoli 65 comma 2, 70 comma 1 bis e 101 comma 1 Legge 633/1941, e D.L. n. 68 del 9 aprile 2003 emanato in attuazione della direttiva 2001/29/CE. La pubblicazione di un testo in PORDENONEOGGI.it non significa necessariamente la condivisione dei contenuti in esso espressi. Gli elaborati rappresentano comunicati stampa, pareri, interpretazioni e ricostruzioni anche soggettive, nell'intento di fare informazione e di divulgare notizie di interesse pubblico. Invitiamo i lettori ad approfondire sempre l’argomento politico trattato, a consultare più fonti di riferimento e le persone citate nel testo, e lasciamo a ciascuno la libertà d’interpretazione.