Lavori messa in sicurezza viadotto Livenza lungo A28

FVG – “La sicurezza delle infrastrutture e di chi le percorre rappresenta una priorità assoluta. L’intervento avviato da Autostrade Alto Adriatico sul viadotto del fiume Livenza, lungo l’autostrada A28, costituisce un investimento importante per adeguare le protezioni laterali dell’opera ai più recenti standard di sicurezza. Si tratta di lavori complessi, che richiederanno inevitabilmente alcune modifiche temporanee alla circolazione, ma che consentiranno di migliorare le condizioni di sicurezza di un collegamento strategico per il territorio”.

Lo afferma l’assessore regionale alle Infrastrutture e Territorio, Cristina Amirante, in riferimento ai lavori di riqualificazione delle barriere di sicurezza laterali del viadotto sul fiume Livenza, lungo l’autostrada A28 Portogruaro-Conegliano, nel tratto compreso tra gli svincoli di Sacile Est e Sacile Ovest.

L’intervento, i cui lavori sono stati consegnati lunedì 12 ottobre, è stato programmato da Autostrade Alto Adriatico a seguito delle verifiche periodiche effettuate sulla rete autostradale, che hanno evidenziato la necessità di adeguare circa 2.400 metri di barriere di sicurezza.

Le lavorazioni non si limiteranno alla sostituzione dei dispositivi esistenti, ma comprenderanno anche un intervento strutturale sui cordoli di sostegno delle barriere dei due impalcati del viadotto.

In particolare, sarà necessario procedere alla demolizione parziale dei cordoli esistenti e alla realizzazione di nuove strutture in calcestruzzo armato, idonee a garantire le prestazioni richieste dai nuovi sistemi di protezione.

Si tratta di un intervento articolato, della durata prevista di circa un anno, che richiederà l’impiego di un ponteggio sospeso, attualmente in fase di montaggio, per consentire lo svolgimento delle lavorazioni in condizioni di sicurezza.

“È importante sottolineare – evidenzia Amirante – che non siamo di fronte a una semplice manutenzione ordinaria, ma a un adeguamento che interessa anche gli elementi strutturali sui quali vengono installate le barriere. La sicurezza di un’infrastruttura dipende infatti dall’efficacia dell’intero sistema di protezione, non soltanto dai dispositivi visibili agli automobilisti”.

Per garantire la sicurezza delle maestranze e degli utenti, nelle aree interessate dai lavori saranno introdotti restringimenti della carreggiata e deviazioni del traffico su corsie a larghezza ridotta, delimitate da barriere mobili di tipo New Jersey.

La predisposizione della nuova configurazione del cantiere richiederà, nella prossima settimana, lo spostamento delle barriere e il rifacimento della segnaletica orizzontale temporanea. Per consentire queste operazioni, Autostrade Alto Adriatico ha programmato una serie di chiusure notturne della A28.

Nel dettaglio, le limitazioni alla circolazione saranno le seguenti:

• Dalle ore 20 di lunedì 26 alle ore 6 di martedì 27 ottobre: chiusura del tratto tra Sacile Ovest e Sacile Est, prima in direzione Portogruaro e successivamente in direzione Conegliano.

• Dalle ore 20 di martedì 27 alle ore 6 di mercoledì 28 ottobre: chiusura tra Sacile Ovest e Sacile Est in direzione Portogruaro.

• Dalle ore 20 di mercoledì 28 alle ore 6 di giovedì 29 ottobre: chiusura tra Sacile Ovest e Sacile Est in direzione Portogruaro.

• Dalle ore 20 di giovedì 29 alle ore 6 di venerdì 30 ottobre: chiusura tra Sacile Est e Sacile Ovest in direzione Conegliano.

• Dalle ore 20 di venerdì 30 alle ore 6 di sabato 31 ottobre: chiusura tra Sacile Est e Sacile Ovest in direzione Conegliano.

Al termine delle operazioni di predisposizione del cantiere, nel tratto interessato dalle lavorazioni sarà introdotto il limite di velocità di 80 chilometri orari per i veicoli leggeri e di 60 chilometri orari per i mezzi pesanti con massa superiore a 3,5 tonnellate.

“Siamo consapevoli che le chiusure e i restringimenti potranno comportare alcuni disagi per gli automobilisti e per gli operatori dell’autotrasporto – prosegue l’assessore –. Proprio per contenere le interferenze con la mobilità ordinaria, le operazioni che richiedono l’interruzione della circolazione sono state programmate nelle ore notturne”.

“Rivolgiamo quindi un invito a tutti gli utenti dell’A28 a prestare la massima attenzione alla segnaletica di cantiere, a rispettare rigorosamente i limiti di velocità e a programmare per tempo gli spostamenti nelle notti interessate dalle chiusure”.

“La manutenzione e l’adeguamento delle infrastrutture esistenti sono investimenti fondamentali, anche quando comportano temporanee limitazioni alla viabilità. La sicurezza stradale si costruisce soprattutto attraverso la prevenzione, i controlli periodici e la capacità di intervenire prima che le criticità possano trasformarsi in situazioni di pericolo. È questa la logica con cui Autostrade Alto Adriatico sta operando sulla propria rete e che la Regione considera essenziale per garantire infrastrutture sempre più sicure e affidabili”, conclude Amirante.