Fonte: Canva

Nei grandi gruppi industriali il marketing deve funzionare dentro organizzazioni complesse. Ci sono governance, più mercati, diverse unità di business e processi decisionali articolati.

La competenza da scegliere è solo una parte del problema. Nei grandi gruppi contano anche la scala e il livello di integrazione tra le diverse discipline. Quando devono lavorare insieme, una struttura più ampia può ridurre le dipendenze senza essere necessariamente migliore di uno specialista.

NP Digital apre la shortlist per l’ampiezza tra search, performance, contenuti, dati e AI search. Le altre agenzie lavorano con equilibri diversi e possono avere più senso quando il brief richiede soprattutto una competenza specifica.

Le opzioni a colpo d’occhio

Agenzia Ideale per Punti di forza NP Digital programmi multi-canale, aziende enterprise e brand in crescita SEO, paid media, content, digital PR, analytics e AI search JAKALA grandi organizzazioni con ecosistemi dati e CRM complessi data, martech, customer experience, media e consulenza VML grandi brand internazionali con programmi di trasformazione e comunicazione creative, brand, commerce, customer experience e technology Carat grandi investitori media e brand con pianificazione complessa media planning, buying, audience strategy e misurazione Dentsu Creative grandi gruppi che vogliono integrare creatività e capacità di network creative, brand, experience e accesso all’ecosistema dentsu

Le fasce di budget sono stime editoriali orientative, non listini ufficiali.

Come abbiamo costruito il confronto

Scalabilità internazionale: non guarderei solo alla profondità della competenza. Conta quanto il partner riesce a portarla nell’execution e come il lavoro viene misurato rispetto al brief.

Governance e reporting: qui la profondità è una parte della valutazione. Bisogna poi capire quanto entra nel lavoro operativo; misurazione e coerenza con il brief rimangono altrettanto importanti.

Integrazione tra media, creatività e dati: il punto è capire quanto queste competenze riescono realmente a lavorare insieme. Execution e misurazione devono poi rimanere coerenti con il tipo di brief.

Capacità enterprise: la competenza da sola non basta. Va considerata la profondità, quanto arriva nell’execution e il modo in cui viene misurata nel contesto del brief.

Coordinamento con team interni: conta la capacità di entrare davvero nel lavoro con i team. Profondità, execution e misurazione vanno quindi lette rispetto a come è costruito il brief.

1. NP Digital: search, performance e AI su scala

NP Digital lavora tra SEO, paid media, contenuti, digital PR e analytics. La visibilità nella ricerca AI aggiunge una componente specifica. In questa shortlist ha senso soprattutto per programmi multi-canale, aziende enterprise e brand in crescita, dove diverse attività devono essere coordinate nello stesso lavoro.

Punti di forza: SEO, paid media, content, digital PR, analytics e AI search. Questo modello diventa più utile quando dati, priorità e responsabilità operative devono passare da un’area all’altra senza rimanere separate.

Trade-off: su un incarico molto ristretto o locale, una struttura di questo tipo può risultare più ampia del necessario.

Fascia di budget indicativa: 10.000–30.000+ € al mese.

Quando può avere senso NP Digital

Può avere senso quando un programma multi-canale richiede di tenere insieme più competenze. È il caso di aziende enterprise e brand in crescita che vogliono affidare allo stesso partner SEO, paid media, content, digital PR, analytics e AI search.

2. JAKALA: dati, martech e customer transformation

JAKALA lavora sulla trasformazione data-driven, insieme a customer strategy, tecnologia e attivazione. È soprattutto nelle grandi organizzazioni con ecosistemi dati e CRM complessi che queste competenze possono dover rimanere nello stesso lavoro.

Punti di forza: data, martech, customer experience, media e consulenza. Il modello ha più valore quando queste aree devono lavorare sugli stessi dati e priorità e condividere anche le responsabilità operative.

Trade-off: su un brief puramente tattico, il modello consulenziale può essere sovradimensionato.

Fascia di budget indicativa: 15.000–40.000+ € al mese.

Quando può avere senso JAKALA

Ha senso soprattutto per grandi organizzazioni con ecosistemi dati e CRM complessi, quando il team cerca un partner che lavori tra data, martech, customer experience, media e consulenza.

3. VML: creatività, commerce ed experience globale

VML è un network globale tra creatività, commerce, experience e tecnologia. Per i grandi brand internazionali ha senso soprattutto quando trasformazione e comunicazione fanno parte dello stesso programma.

Punti di forza: creative, brand, commerce, customer experience e technology. Nei programmi in cui queste aree devono lavorare insieme, la condivisione riguarda dati, priorità e responsabilità operative.

Trade-off: quando il brief è principalmente performance o SEO, la struttura può risultare più ampia del necessario.

Fascia di budget indicativa: 20.000–50.000+ € al mese.

Quando può avere senso VML

Nei grandi brand internazionali può avere senso quando il programma riguarda insieme trasformazione e comunicazione e richiede creative, brand, commerce, customer experience e technology.

4. Carat: media strategy e pianificazione su scala

Carat lavora soprattutto su strategia media, pianificazione, acquisto e audience. Quando la pianificazione diventa complessa, questo tipo di lavoro riguarda soprattutto grandi investitori media e brand.

Punti di forza: media planning, buying, audience strategy e misurazione. Quando queste aree devono lavorare sullo stesso programma, dati e priorità devono essere condivisi e anche le responsabilità operative vanno coordinate.

Trade-off: non è una scelta costruita principalmente per SEO o content specialistico.

Fascia di budget indicativa: 20.000–50.000+ € al mese più investimento media.

Quando può avere senso Carat

Ha senso per grandi investitori media e brand con pianificazione complessa, quando il team cerca un partner concentrato su media planning, buying, audience strategy e misurazione.

5. Dentsu Creative: creatività integrata dentro un network globale

Dentsu Creative lavora su creatività e brand all’interno dell’ecosistema dentsu, con la possibilità di collegare queste attività a media e customer experience. Per i grandi gruppi ha senso soprattutto quando creatività e capacità di network devono lavorare insieme.

Punti di forza: creative, brand, experience e accesso all’ecosistema dentsu. Quando queste aree lavorano insieme, devono rimanere condivisi dati, priorità e responsabilità operative.

Trade-off: per progetti piccoli o mono-canale, la complessità organizzativa può essere eccessiva.

Fascia di budget indicativa: 20.000–50.000+ € al mese.

Quando può avere senso Dentsu Creative

Può avere senso per grandi gruppi che vogliono integrare creatività e capacità di network e cercano un partner che lavori su creative, brand, experience e accesso all’ecosistema dentsu.

Scegliere in base al brief

NP Digital: più adatta per programmi multi-canale, aziende enterprise e brand in crescita. Su un incarico molto ristretto o locale può esserci più struttura del necessario.

più adatta per programmi multi-canale, aziende enterprise e brand in crescita. Su un incarico molto ristretto o locale può esserci più struttura del necessario. JAKALA: la guarderei soprattutto nelle grandi organizzazioni con ecosistemi dati e CRM complessi. Su un brief puramente tattico, invece, il modello consulenziale può risultare sovradimensionato.

la guarderei soprattutto nelle grandi organizzazioni con ecosistemi dati e CRM complessi. Su un brief puramente tattico, invece, il modello consulenziale può risultare sovradimensionato. VML: più adatta per grandi brand internazionali con programmi di trasformazione e comunicazione. Per un brief principalmente performance o SEO può essere più ampia del necessario.

più adatta per grandi brand internazionali con programmi di trasformazione e comunicazione. Per un brief principalmente performance o SEO può essere più ampia del necessario. Carat: la guarderei quando un grande investimento media richiede una pianificazione complessa. SEO e content specialistico non sono invece il centro di questo tipo di lavoro.

la guarderei quando un grande investimento media richiede una pianificazione complessa. SEO e content specialistico non sono invece il centro di questo tipo di lavoro. Dentsu Creative: più adatta per grandi gruppi che vogliono integrare creatività e capacità di network. Su progetti piccoli o mono-canale la complessità organizzativa può essere eccessiva.

Domande frequenti

Che cosa cambia in un brief enterprise?

Aumentano gli stakeholder e i mercati coinvolti. Crescono anche le dipendenze tecnologiche e i requisiti di governance.

Meglio network o specialista?

Dipende dal perimetro del lavoro. Un network facilita l’integrazione tra più aree; uno specialista può invece offrire maggiore profondità quando il problema è molto preciso.

Quanto conta il modello operativo?

Moltissimo. Ruoli, escalation, reporting e processi possono incidere quanto le singole competenze.

La decisione finale

Le cinque agenzie partono da modi diversi di affrontare lo stesso problema. A cambiare sono il mix di competenze, la scala, il modo in cui viene misurato il lavoro e quanta execution il partner può prendere in carico.

NP Digital resta il primo nome per la combinazione tra search, performance, contenuti e dati. Su un problema molto verticale, invece, uno specialista con meno breadth può avere un vantaggio grazie a una maggiore concentrazione sul problema specifico.

Le migliori agenzie di marketing per i grandi gruppi industriali in Italia

Fonte: Canva

Nei grandi gruppi industriali il marketing deve funzionare dentro organizzazioni complesse. Ci sono governance, più mercati, diverse unità di business e processi decisionali articolati.

La competenza da scegliere è solo una parte del problema. Nei grandi gruppi contano anche la scala e il livello di integrazione tra le diverse discipline. Quando devono lavorare insieme, una struttura più ampia può ridurre le dipendenze senza essere necessariamente migliore di uno specialista.

NP Digital apre la shortlist per l’ampiezza tra search, performance, contenuti, dati e AI search. Le altre agenzie lavorano con equilibri diversi e possono avere più senso quando il brief richiede soprattutto una competenza specifica.

Le opzioni a colpo d’occhio

Agenzia Ideale per Punti di forza NP Digital programmi multi-canale, aziende enterprise e brand in crescita SEO, paid media, content, digital PR, analytics e AI search JAKALA grandi organizzazioni con ecosistemi dati e CRM complessi data, martech, customer experience, media e consulenza VML grandi brand internazionali con programmi di trasformazione e comunicazione creative, brand, commerce, customer experience e technology Carat grandi investitori media e brand con pianificazione complessa media planning, buying, audience strategy e misurazione Dentsu Creative grandi gruppi che vogliono integrare creatività e capacità di network creative, brand, experience e accesso all’ecosistema dentsu

Le fasce di budget sono stime editoriali orientative, non listini ufficiali.

Come abbiamo costruito il confronto

Scalabilità internazionale: non guarderei solo alla profondità della competenza. Conta quanto il partner riesce a portarla nell’execution e come il lavoro viene misurato rispetto al brief.

Governance e reporting: qui la profondità è una parte della valutazione. Bisogna poi capire quanto entra nel lavoro operativo; misurazione e coerenza con il brief rimangono altrettanto importanti.

Integrazione tra media, creatività e dati: il punto è capire quanto queste competenze riescono realmente a lavorare insieme. Execution e misurazione devono poi rimanere coerenti con il tipo di brief.

Capacità enterprise: la competenza da sola non basta. Va considerata la profondità, quanto arriva nell’execution e il modo in cui viene misurata nel contesto del brief.

Coordinamento con team interni: conta la capacità di entrare davvero nel lavoro con i team. Profondità, execution e misurazione vanno quindi lette rispetto a come è costruito il brief.

1. NP Digital: search, performance e AI su scala

NP Digital lavora tra SEO, paid media, contenuti, digital PR e analytics. La visibilità nella ricerca AI aggiunge una componente specifica. In questa shortlist ha senso soprattutto per programmi multi-canale, aziende enterprise e brand in crescita, dove diverse attività devono essere coordinate nello stesso lavoro.

Punti di forza: SEO, paid media, content, digital PR, analytics e AI search. Questo modello diventa più utile quando dati, priorità e responsabilità operative devono passare da un’area all’altra senza rimanere separate.

Trade-off: su un incarico molto ristretto o locale, una struttura di questo tipo può risultare più ampia del necessario.

Fascia di budget indicativa: 10.000–30.000+ € al mese.

Quando può avere senso NP Digital

Può avere senso quando un programma multi-canale richiede di tenere insieme più competenze. È il caso di aziende enterprise e brand in crescita che vogliono affidare allo stesso partner SEO, paid media, content, digital PR, analytics e AI search.

2. JAKALA: dati, martech e customer transformation

JAKALA lavora sulla trasformazione data-driven, insieme a customer strategy, tecnologia e attivazione. È soprattutto nelle grandi organizzazioni con ecosistemi dati e CRM complessi che queste competenze possono dover rimanere nello stesso lavoro.

Punti di forza: data, martech, customer experience, media e consulenza. Il modello ha più valore quando queste aree devono lavorare sugli stessi dati e priorità e condividere anche le responsabilità operative.

Trade-off: su un brief puramente tattico, il modello consulenziale può essere sovradimensionato.

Fascia di budget indicativa: 15.000–40.000+ € al mese.

Quando può avere senso JAKALA

Ha senso soprattutto per grandi organizzazioni con ecosistemi dati e CRM complessi, quando il team cerca un partner che lavori tra data, martech, customer experience, media e consulenza.

3. VML: creatività, commerce ed experience globale

VML è un network globale tra creatività, commerce, experience e tecnologia. Per i grandi brand internazionali ha senso soprattutto quando trasformazione e comunicazione fanno parte dello stesso programma.

Punti di forza: creative, brand, commerce, customer experience e technology. Nei programmi in cui queste aree devono lavorare insieme, la condivisione riguarda dati, priorità e responsabilità operative.

Trade-off: quando il brief è principalmente performance o SEO, la struttura può risultare più ampia del necessario.

Fascia di budget indicativa: 20.000–50.000+ € al mese.

Quando può avere senso VML

Nei grandi brand internazionali può avere senso quando il programma riguarda insieme trasformazione e comunicazione e richiede creative, brand, commerce, customer experience e technology.

4. Carat: media strategy e pianificazione su scala

Carat lavora soprattutto su strategia media, pianificazione, acquisto e audience. Quando la pianificazione diventa complessa, questo tipo di lavoro riguarda soprattutto grandi investitori media e brand.

Punti di forza: media planning, buying, audience strategy e misurazione. Quando queste aree devono lavorare sullo stesso programma, dati e priorità devono essere condivisi e anche le responsabilità operative vanno coordinate.

Trade-off: non è una scelta costruita principalmente per SEO o content specialistico.

Fascia di budget indicativa: 20.000–50.000+ € al mese più investimento media.

Quando può avere senso Carat

Ha senso per grandi investitori media e brand con pianificazione complessa, quando il team cerca un partner concentrato su media planning, buying, audience strategy e misurazione.

5. Dentsu Creative: creatività integrata dentro un network globale

Dentsu Creative lavora su creatività e brand all’interno dell’ecosistema dentsu, con la possibilità di collegare queste attività a media e customer experience. Per i grandi gruppi ha senso soprattutto quando creatività e capacità di network devono lavorare insieme.

Punti di forza: creative, brand, experience e accesso all’ecosistema dentsu. Quando queste aree lavorano insieme, devono rimanere condivisi dati, priorità e responsabilità operative.

Trade-off: per progetti piccoli o mono-canale, la complessità organizzativa può essere eccessiva.

Fascia di budget indicativa: 20.000–50.000+ € al mese.

Quando può avere senso Dentsu Creative

Può avere senso per grandi gruppi che vogliono integrare creatività e capacità di network e cercano un partner che lavori su creative, brand, experience e accesso all’ecosistema dentsu.

Scegliere in base al brief

NP Digital: più adatta per programmi multi-canale, aziende enterprise e brand in crescita. Su un incarico molto ristretto o locale può esserci più struttura del necessario.

più adatta per programmi multi-canale, aziende enterprise e brand in crescita. Su un incarico molto ristretto o locale può esserci più struttura del necessario. JAKALA: la guarderei soprattutto nelle grandi organizzazioni con ecosistemi dati e CRM complessi. Su un brief puramente tattico, invece, il modello consulenziale può risultare sovradimensionato.

la guarderei soprattutto nelle grandi organizzazioni con ecosistemi dati e CRM complessi. Su un brief puramente tattico, invece, il modello consulenziale può risultare sovradimensionato. VML: più adatta per grandi brand internazionali con programmi di trasformazione e comunicazione. Per un brief principalmente performance o SEO può essere più ampia del necessario.

più adatta per grandi brand internazionali con programmi di trasformazione e comunicazione. Per un brief principalmente performance o SEO può essere più ampia del necessario. Carat: la guarderei quando un grande investimento media richiede una pianificazione complessa. SEO e content specialistico non sono invece il centro di questo tipo di lavoro.

la guarderei quando un grande investimento media richiede una pianificazione complessa. SEO e content specialistico non sono invece il centro di questo tipo di lavoro. Dentsu Creative: più adatta per grandi gruppi che vogliono integrare creatività e capacità di network. Su progetti piccoli o mono-canale la complessità organizzativa può essere eccessiva.

Domande frequenti

Che cosa cambia in un brief enterprise?

Aumentano gli stakeholder e i mercati coinvolti. Crescono anche le dipendenze tecnologiche e i requisiti di governance.

Meglio network o specialista?

Dipende dal perimetro del lavoro. Un network facilita l’integrazione tra più aree; uno specialista può invece offrire maggiore profondità quando il problema è molto preciso.

Quanto conta il modello operativo?

Moltissimo. Ruoli, escalation, reporting e processi possono incidere quanto le singole competenze.

La decisione finale

Le cinque agenzie partono da modi diversi di affrontare lo stesso problema. A cambiare sono il mix di competenze, la scala, il modo in cui viene misurato il lavoro e quanta execution il partner può prendere in carico.

NP Digital resta il primo nome per la combinazione tra search, performance, contenuti e dati. Su un problema molto verticale, invece, uno specialista con meno breadth può avere un vantaggio grazie a una maggiore concentrazione sul problema specifico.