AMSTERDAM – Inaugurato ad Amsterdam il Metstrade 2026, l’appuntamento internazionale di punta per il settore marittimo in cui si ritrova la comunità nautica mondiale. Con oltre 1.600 espositori provenienti da più di 135 Paesi l’evento è un’opportunità unica per gli operatori dell’industria della nautica da diporto e delle tecnologie e servizi per yacht e superyacht.

La collettiva delle aziende regionali al Metstrade è organizzata dalla Camera di commercio Venezia Giulia attraverso la società in house Aries per la seconda volta dopo la positiva esperienza dello scorso anno e vede la presenza di 6 co-espositori NavalHEAD (Trieste), NC Marmi di Aiello del Friuli (Udine), Samer & Co Shipping – Trieste Yacht Service (Trieste), Micad (Trieste), Nuova I.M.E.I. (Trieste), Officina Navale Quaiat (Trieste) allo stand e di 4 aziende Fidema (Monfalcone- Go), Timberlux Trieste, Marlin Trieste che, avendo il proprio stand alla manifestazione, hanno comunque deciso di supportare la collettiva, sia dal punto di vista della promozione allo stand, che partecipando ai momenti di networking.

“Durante la manifestazione – spiega Antonio Paoletti, presidente della Camera di commercio Venezia Giulia – le aziende hanno l’opportunità di incontrare contatti selezionati. La presenza dell’ecosistema, quindi, è completo con imprese attive nel settore della progettazione, degli arredi, i cantieri, start-up tecnologicamente innovative nonché imprese di impiantistica e meccanica”.

Quest’anno, in particolare, sono state avviate delle collaborazioni anche con il Network Smart Interiors Horizon e il Media Partner Press Mare per definire reciproche opportunità di incontro tra imprese.

Altre aziende del Friuli Venezia Giulia sono autonomamente presenti in fiera, ovvero Northern Light Composites (Monfalcone – Go) di Monfalcone, Sirn (Ts), Motomarine (Ts), Armare (San Giorgio Nogaro – Ud), The Keel Servant (Fiumicello Villa Vicentina – Ud) e Marmi Vrech (Cervignano del Friuli – Ud).

“Pochissimi territori italiani – prosegue Paoletti – possono vantare contemporaneamente una concentrazione di specializzazione nella logistica portuale, nella navalmeccanica e nella Blue Economy come la nostra regione. La Venezia Giulia, in particolare, si conferma uno dei principali motori della Blue Economy italiana e il XIV Rapporto Unioncamere certifica una leadership nazionale costruita sulla forza del porto di Trieste, della logistica, della cantieristica navale, della nautica e dell’intero ecosistema marittimo. Trieste è la provincia italiana dove l’economia del mare incide maggiormente sulla ricchezza prodotta, mentre anche Gorizia entra stabilmente tra le prime dieci province del Paese, confermando il ruolo strategico dell’intero territorio nella crescita dell’economia blu”.