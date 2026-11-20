PORDENONE – Grande partecipazione a Palazzo Gregoris per il recital promosso dalla FIDAPA, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

Una sala gremita e un pubblico attento hanno accolto, venerdì 20 novembre, il recital «La poesia non tace – Una moltitudine di donne, una sola voce», svoltosi a Palazzo Gregoris, sede della SOMSI di Pordenone. Un incontro in cui la sensibilità della parola poetica e la forza della musica hanno dato vita a momenti di autentica emozione.

Ideato e diretto da Giovanna Calvo Di Ronco, il recital ha proposto un percorso attraverso il mondo interiore femminile, affidando alle diverse espressioni artistiche un messaggio di dignità, libertà e rifiuto della sopraffazione.

Dopo l’apertura della presidente della FIDAPA BPW Italy, Sezione di Pordenone, Sonia Pin, e il saluto dell’assessora comunale alle Pari Opportunità Guglielmina Cucci, sono intervenute le otto poetesse, tutte socie dell’associazione: Chiara Vergani, Laura Toffoli, Paola Guerra, Carla Paoloni, Nadia Zago, Isabella Scotti, Rosanna Cracco e Antonietta Maria Di Paola.

Ognuna ha portato sul palco la propria sensibilità, la propria storia e il proprio modo di interpretare la vita. Le poesie hanno attraversato temi differenti, dalla memoria agli affetti, dalle inquietudini alle speranze, restituendo le molteplici sfumature dell’esperienza umana. Le autrici hanno saputo dare voce ai propri versi con naturalezza e intensità, stabilendo un rapporto diretto e coinvolgente con il pubblico.

Particolarmente apprezzate le interpretazioni delle cantanti Chiara Lo Presti ed Elena Corazza, che hanno eseguito Anima, Combattente, Nessuna conseguenza e Vorrei che fosse amore. Le canzoni hanno introdotto un registro espressivo più energico rispetto al tono raccolto di molte poesie, dando risalto alla volontà di riscatto, al coraggio di ribellarsi e al desiderio di un amore fondato sul rispetto.

Un ruolo importante ha avuto la pianista Sonia Ballarin, che, oltre ad accompagnare le cantanti, ha creato un suggestivo tappeto sonoro durante le letture, contribuendo all’atmosfera e alla continuità del recital.

Nella riflessione conclusiva, Giovanna Calvo Di Ronco ha richiamato l’attenzione sulle forme di violenza che possono manifestarsi ben prima di un’aggressione fisica, quando una donna si trova a dover giustificare ogni scelta, rinunciare a un’amicizia o modificare il proprio comportamento per timore della reazione del compagno. Una progressiva sottrazione di libertà che, nelle sue manifestazioni più estreme, può arrivare alla soppressione della vita stessa.

Da qui l’invito a non considerare normale alcuna forma di sopraffazione e a sostenere concretamente le donne che vivono situazioni di pericolo, attraverso protezioni tempestive, sostegno economico e luoghi sicuri. Centrale anche il richiamo all’educazione dei giovani, perché imparino che il rifiuto deve essere rispettato, che la fine di una relazione non è un’offesa da vendicare e che amare una donna significa rispettarne la libertà.

«La libertà di una donna non comincia quando qualcuno gliela concede. Le appartiene già e nessuno ha il diritto di sottrargliela», ha affermato Calvo Di Ronco, concludendo con l’auspicio che ogni donna possa essere padrona di sé stessa e riconoscere nell’uomo un compagno con cui affrontare la vita e contribuire alla costruzione di una società migliore.

Un recital che ha lasciato il segno per la qualità delle interpretazioni, la partecipazione del pubblico e la capacità di coniugare espressione artistica e impegno civile.