LITFIBA tornano live per i 40 anni del capolavoro 17 Re

PALMANOVA – A sei mesi dalla partenza del tour più atteso da tutti i fan del rock italiano, “Quarant’anni di 17 RE” – Tour 2026”, sono già oltre 50.000 i biglietti venduti per le 20 date che tra giugno e agosto vedranno impegnati in giro per l’Italia i Litfiba degli anni ’80 con la formazione originale: Piero Pelù, Ghigo Renzulli, Antonio Aiazzi, Gianni Maroccolo.

Questo nuovo progetto live della band vedrà un’esclusiva data nell’estate del Friuli Venezia Giulia, il prossimo 11 agosto 2026 nella città Patrimonio dell’umanità Unesco di Palmanova. I biglietti per il concerto, organizzato da Zenit Srl, in collaborazione con Regione Friuli Venezia Giulia, Città di Palmanova e PromoTurismoFVG, incluso nella rassegna “Estate di Stelle”, sono in vendita sui circuiti Ticketone e. Tutte le info e i punti autorizzati su www.azalea.it.

Questo ritorno sul palco nasce dalla volontà di celebrare i quarant’anni di “17 Re”, disco che ha segnato una svolta epocale nel rock italiano e consacrato la band fiorentina a livello nazionale ed europeo. Pubblicato nel 1986 come album doppio (solo in Francia fu pubblicato come album singolo), si può considerare il cuore stilistico dei Litfiba degli anni ’80.

“17 Re” è il secondo episodio della Trilogia delle vittime del potere – insieme a “Desaparecido” e “Litfiba 3” – ciclo che i Litfiba vollero dedicare alle vittime del potere e che oggi più che mai tocca temi di esplosiva, scottante attualità. “17 Re”, che con la sua formula musicale e autoriale ancora oggi esprime una forza rara, capace di attraversare le generazioni, è composto da 16 brani e prende il titolo da quella che doveva essere la title-track, ovvero “17 Re”, traccia che non fu misteriosamente pubblicata all’ epoca. Il tour “Quarant’anni di 17 RE” toccherà alcune delle più importanti città e festival italiani in un calendario che attraverserà esclusivamente l’estate 2026, dal 27 giugno al 15 agosto.

Queste 20 date saranno l’occasione irripetibile per riportare dal vivo le emozioni, la potenza, l’energia e la poesia visionaria e anticipatrice di uno dei capitoli più amati della storia del post punk, della new wave, della etno wave, dark wave e del rock europeo e riascoltare dal vivo le canzoni di quell’album leggendario suonate nella loro totalità come non è mai successo in precedenza nella storia, oltre ai grandi classici che hanno segnato la storia dei Litfiba.