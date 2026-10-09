Marina Militare Nastro Rosa Veloce 2026, vincono i tedeschi

TRIESTE – Il Marina Militare Nastro Rosa Veloce 2026 è stato vinto dal team tedesco MW, seguito dall’equipaggio francese Caracole RORC, che si è aggiudicato anche il premio “Repubbliche Marinare” per aver ottenuto il miglior tempo complessivo al passaggio dei gate di Pisa, Amalfi e Venezia. Chiude il podio il team inglese Red Dragon.

Quarto posto per Fati Group, primo equipaggio italiano in classifica. Un risultato che conferma la vocazione internazionale della regata, capace di richiamare atleti da tutto il mondo e di fare del Mediterraneo il palcoscenico di una grande sfida a vela.

Il Marina Militare Nastro Rosa Veloce 2026 è un’iniziativa del Ministero della Difesa, della Marina Militare e di Difesa Servizi, realizzata in collaborazione con SSI Sports & Events, con la partnership istituzionale del Ministro per lo Sport e i Giovani e del Ministero del Turismo, Valore Paese Italia, Regione Liguria e Comune di Genova, il supporto della Federazione Italiana Vela e del Comitato Organizzatore della XX Edizione dei Giochi del Mediterraneo – Taranto 2026, del RORC (Royal Ocean Racing Club), dello Yacht Club Italiano, Yacht Club La Maddalena, SVBG (Società Velica di Barcola e Grignano), MUMA (Istituzione Musei del Mare e delle Migrazioni) e Associazione Promotori Musei del Mare Onlus e con il patrocinio del CONI. Una sfida di respiro internazionale che unisce sport, istituzioni e territori in un unico grande racconto: quello dell’Italia che vive, cresce e si riconosce nel mare.

“È una giornata davvero eccezionale: Barcolana, Nave Vespucci e Nastro Rosa Tour Veloce si incontrano nel segno della tradizione e dell’innovazione. È la piena espressione dello spirito del Marina Militare Nastro Rosa Tour Veloce, che vuole diffondere l’amore per il mare, per la vela e i suoi valori soprattutto tra le nuove generazioni. Siamo felici di continuare questa bellissima collaborazione” ha commentato l’Ammiraglio di Divisione Flavio Biaggi Comandante Interregionale Marittimo Nord (Marina Nord) della Marina Militare intervenuto alla premiazione del Marina Militare Nastro Rosa Veloce in rappresentanza del Capo di Stato Maggiore della Marina Militare Ammiraglio di Squadra Giuseppe Berutti Bergotto.

“Siamo felici di aver premiato gli atleti del Marina Militare Nastro Rosa Veloce a bordo di Nave Amerigo Vespucci, che proprio qui a Trieste, in occasione della Barcolana, la grande festa della vela internazionale, conclude il Tour Mondiale Amerigo Vespucci – Campagna in Nord America 2026. Il Marina Militare Nastro Rosa Veloce si conferma non solo una piattaforma per promuovere la cultura del mare, i valori della Forza Armata e dello sport, ma anche un modo nuovo ed efficace di raccontare l’Italia da un punto di vista unico, quello del mare.

In questo orizzonte si inserisce pienamente la vocazione di Difesa Servizi, che lavora per valorizzare la cultura della Difesa come asset strategico, attraverso un mosaico di iniziative che dimostrano come le Forze Armate sappiano essere, anche in eventi come questo, al servizio del Paese. Un applauso a tutti gli equipaggi, nazionali ed internazionali, che hanno affrontato e portato a termine la regata più lunga del Mediterraneo: 1.560 miglia senza scalo, da Genova a Trieste. Anche questo è la Difesa””, ha commentato Luca Andreoli Amministratore Delegato di Difesa Servizi.

“È stata un’edizione davvero affascinante. Arrivare qui a Trieste, in fondo all’Adriatico, significa aver navigato da un estremo all’altro dell’Italia. È stata una regata decisa da pochissimi minuti: appena 67 minuti tra il primo e il secondo classificato, dopo circa 1.700 miglia effettivamente navigate. Una vera battaglia durata 13 giorni, entusiasmante, che dimostra l’importanza di questo evento, ormai entrato nel cuore di tutti noi. Girando l’Italia siamo sempre stati accolti con grande entusiasmo lungo tutte le coste, in modo davvero inaspettato. Questo ci fa capire che il seguito della manifestazione è forse più ampio di quanto immaginassimo” ha commentato Riccardo Simoneschi Riccardo Simoneschi Presidente di SSI Sports & Events e CEO del Marina Militare Nastro Rosa.

Alla sesta edizione del Marina Militare Nastro Rosa Veloce, partito da Genova lo scorso 25 settembre, hanno partecipato 10 equipaggi – Marina Militare (ITA), Aeronautica Militare (ITA), Fati Group (ITA), La Fripouille (ITA/NZL), Red Dragon (GBR), MW (GER), Captain’s Racing (USA), N2 Sailing (GER), Young Tigullio (ITA) e Caracole RORC (FRA) – e 20 atleti provenienti da Italia, Nuova Zelanda, Stati Uniti, UK, Francia e Germania.

Gli atleti hanno affrontato oltre 300 ore di navigazione d’altura, con condizioni di vento e di correnti a tratti molto impegnative, per un totale di 1.560 miglia percorse non stop.

Il Marina Militare Nastro Rosa Veloce veicola i valori della Marina Militare di cui porta il vessillo: la vela diventa il linguaggio attraverso cui trasmettere valori fondanti come la disciplina, lo spirito di squadra, la leadership, il senso del dovere e la capacità di affrontare le sfide. La regata intende inoltre celebrare e promuovere la storia marittima italiana, collegando le quattro Repubbliche Marinare ed evidenziandone il contributo storico e culturale.

Il Marina Militare Nastro Rosa Veloce 2026 si conferma, insieme al progetto “Valore Paese Italia – Fari”, una straordinaria piattaforma di promozione della ricchezza culturale, turistica e produttiva del sistema Paese, capace di connettere identità, patrimonio e prospettive future lungo l’intero sistema costiero italiano.