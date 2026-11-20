La settimana dei mercati | 16–20 novembre 2026

Il petrolio si avvia verso il terzo calo settimanale consecutivo, mentre in Germania i prezzi alla produzione registrano il maggiore aumento annuo da quasi quattro anni. Il greggio reagisce oggi alla tenuta delle esportazioni dal Medio Oriente. I dati tedeschi fotografano invece il rincaro già entrato nei costi industriali di ottobre. Per capire come evolverà l’inflazione europea, conta il tempo che separa i movimenti delle materie prime dai prezzi che imprese e famiglie pagano.

Europa, la manifattura tiene a ritmi diversi

In Germania i prezzi alla produzione sono saliti dell’8,1% su base annua e dell’1,4% rispetto a settembre. L’energia spiega gran parte del rialzo, con un rincaro del 18,7%. Anche al netto dell’energia, però, i prezzi sono aumentati del 3,6% annuo. La Bundesbank si aspetta che la crescita tedesca acceleri a fine anno, sostenuta dalla spesa pubblica e dalla domanda estera, e che l’inflazione riprenda slancio a inizio 2027. Per l’industria tedesca, ordini in ripresa e costi più elevati possono quindi arrivare insieme.

L’Osservatorio macroeconomico mostra quanto sia disomogeneo il quadro industriale. A ottobre il PMI manifatturiero era a 55,5 negli Stati Uniti, 54,2 in Germania e 52,7 nell’Eurozona, mentre l’Italia è tornata a 49,4. La soglia di 50 separa l’espansione dalla contrazione rispetto al mese precedente. La media dell’Eurozona descrive quindi una manifattura in espansione, con un andamento più debole in Italia.

In Italia l’inflazione è salita al 5,5% annuo in ottobre, dal 4,2% di settembre. Oltre all’energia, hanno contribuito i rincari degli alimentari freschi e dei servizi di trasporto. Nelle previsioni d’autunno, la Commissione europea vede l’inflazione media dell’Eurozona al 3,2% nel 2026 e al 3,1% nel 2027. Per l’Italia indica una crescita del PIL dell’1% quest’anno e dello 0,7% il prossimo, quando prevede che il deficit risalga al 3,5% del PIL e che il debito raggiunga il 138,8%. Il dato italiano di ottobre misura il rincaro rispetto allo stesso mese dell’anno precedente. Le stime europee descrivono invece la media dell’intero anno.

A ottobre l’inflazione dell’Eurozona era al 4%, mentre gli strumenti finanziari legati all’inflazione indicavano un valore vicino al 2,1% medio per il periodo tra cinque e dieci anni da oggi. I due numeri raccontano orizzonti diversi. Il primo fotografa i rincari già arrivati ai consumatori. Il secondo suggerisce che, al momento, il mercato si aspetta un ritorno verso il 2% nel lungo periodo. Negli Stati Uniti la stessa misura si colloca intorno al 2,4–2,5%, nel Regno Unito al 3–3,1%. Sarà interessante vedere se queste attese resteranno stabili qualora i rincari dell’energia dovessero durare più del previsto

Cina, la distanza tra fabbriche e consumatori

La Cina ha lasciato invariati per il 18° mese consecutivo i tassi di riferimento sui prestiti, al 3% a un anno e al 3,5% a cinque anni. I dati di ottobre spiegano perché la domanda interna resta al centro dell’attenzione. La produzione industriale è aumentata del 4,8% annuo, le vendite al dettaglio appena dello 0,4% e gli investimenti fissi sono diminuiti dell’8,1% nei primi dieci mesi. L’Osservatorio collega questa divergenza anche alla debolezza dell’immobiliare, che pesa sulla ricchezza delle famiglie e favorisce il risparmio precauzionale. Sul mercato obbligazionario, il rendimento del decennale cinese è sceso fino a circa l’1,58% intraday a inizio novembre, in un contesto di liquidità abbondante e pressioni disinflazionistiche.

L’auto rende concreto lo squilibrio. Secondo i dati riportati nell’Osservatorio, a ottobre le vendite domestiche di auto in Cina sono diminuite del 27,4% annuo, mentre le esportazioni sono aumentate del 62,3%, a circa 927 mila veicoli. Per i costruttori europei, la pressione concorrenziale riguarda sia le quote di mercato sia i margini. Se la domanda interna cinese resta debole, i produttori hanno più incentivo a cercare clienti all’estero e a competere sul prezzo. Il Giappone offre un altro segnale sul commercio asiatico. A ottobre le esportazioni sono cresciute del 20,5% in valore su base annua e il disavanzo commerciale si è ridotto rispetto a settembre, pur restando a 476,5 miliardi di yen.

Il lusso torna a crescere, con meno clienti

Secondo Bain, le vendite mondiali di beni personali di lusso dovrebbero raggiungere 367 miliardi di euro nel 2026, in aumento di circa il 2% a cambi correnti dopo due anni di calo. Per il 2027 la forchetta va da zero a +4% a cambi costanti. Le Americhe dovrebbero dare il contributo maggiore, l’Europa potrebbe stabilizzarsi con il recupero dei flussi turistici e la Cina restare debole. Il dato da seguire è la base clienti, scesa secondo Bain da 330 a 315 milioni. Le vendite possono tornare a crescere anche con meno acquirenti. Un recupero del numero di clienti darebbe un’indicazione più diretta sulla diffusione della ripresa.

La correzione dell’IA e il calo del greggio

I dubbi sulle valutazioni dei titoli legati all’intelligenza artificiale hanno ridotto la propensione al rischio. Venerdì Bitcoin è sceso sotto i 60.000 dollari per la prima volta da luglio, dopo essere già passato sotto i 62.000 in mattinata. Nella stessa seduta il greggio si avviava verso il terzo calo settimanale consecutivo, favorito dalla tenuta dei flussi di esportazione mediorientali. I due ribassi hanno quindi accompagnato sviluppi diversi, la revisione delle aspettative sui titoli più esposti all’IA e la disponibilità di offerta sul mercato petrolifero.

Nelle prossime settimane guarderei a quanto si allarga la correzione oltre i titoli legati all’IA. Un indice può scendere anche quando le vendite si concentrano in pochi titoli di grande peso. Il numero di azioni in calo aiuta a capire se la debolezza si sta diffondendo. Sul fronte europeo, seguirei quanto del calo del greggio arriva ai prezzi pagati da famiglie e imprese. È lì che si vedrà se il sollievo sui mercati energetici comincia a tradursi in minori pressioni sui costi.

Dott. Alessandro Pazzaglia, consulente finanziario autonomo, www.pazzagliapartners.it