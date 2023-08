Matrimoni, sguardo alla stagione 2024 e alle tendenze

Le tendenze di matrimonio possono variare nel tempo, si evolvono di continuo generando sempre nuovi scenari. Il tutto, d’altra parte, è influenzato in modo diretto dai cambiamenti sociali, dalle dinamiche e dagli stili che si susseguono tra di loro in quanto un matrimonio è pur sempre un evento soggettivo.

Unico comun denominatore, il fatto di doversi muovere per tempo, con largo anticipo; non a caso è già tempo di guardare alle tendenze per i matrimoni della stagione 2024. Le tendenze da analizzare riguardano vari aspetti, a partire dalla location e passando poi per lo stile che si decide di dare al matrimonio e, ovviamente, gli abiti che i due futuri sposi dovranno indossare all’altare.

Silvia Mode, riferimento per abiti da sposa in Veneto

La scelta dell’abito da sposa è una decisione importante e richiede un po’ di pianificazione: è consigliabile iniziare la ricerca dell’abito da sposa almeno 9-12 mesi prima del matrimoni, fattore che darà alla sposa (e anche allo sposo) il tempo sufficiente per trovare l’abito perfetto ed esplorare diverse boutique specializzate, come nel caso di Silvia Mode che rappresenta un punto di riferimento in provincia di Rovigo, a Villladose, da oltre 50 anni e con uno showroom di oltre 2500 mq all’interno dei quali ricercare il proprio abito.

Lo showroom Silvia Mode presenta collezioni dedicate a spose e sposi con proposte rinnovate ogni stagione: per le spose i marchi sono Bellantuono, Mori Lee, Ladybird, Marylee, Delsa; per lo sposo Carlo Pignatelli, Andrea Versali, Petrelli. Silvia Mode cura ogni dettaglio gestendo i futuri sposi e consigliandoli su qualsiasi dubbio. Il negozio Silvia Mode è stato insignito eccellenza italiana 2023/24 e si sta affermando in Veneto, oltre che nelle regioni limitrofe, come punto di riferimento imprescindibile per coloro che organizzano cerimonie ed eventi.

Tendenze 2024, abiti e stili

Guardando le tendenze degli abiti da matrimonio per la stagione 20223 / 2024, definire uno stile che maggiormente rappresenti gli sposi è il primo step, deve riguardare un po’ tutti gli aspetti del matrimonio: location, ma anche abiti. Il mood dell’evento è quindi decisivo, si può spaziare da matrimoni intimi, molto in voga negli ultimi anni e basati su cerimonie circoscritte tanto in voga di recente; e proseguire poi con cerimonie personalizzate, per le quali si vanno a riflettere gli interessi degli sposi.

Uno dei trend di maggiore interesse anche per il 2024 è quello relativo ai matrimoni all’aperto, con cerimonie in giardini, spiagge o vigneti che sono sempre più popolari. Questo si riflette in una vasta scelta di palette di colori accesi, pastello, anche per lo sposo: non più soltanto i tradizionali blu e nero, ma anche tinte come verde, rosa, viola, sabbia.

Tutte novità che riguardano anche lo sposo e che è possibile sperimentare presso showroom specializzati, proprio come Silvia Mode che è un punto di riferimento in tutto il nord Italia, anche per clienti esteri. Una soluzione adatta per chi sceglie di sposarsi all’aperto, in location alternativa come spiagge, in perfetto trend con gli ultimi anni e anche con quanto si registrerà nel 2024.