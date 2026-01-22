-0 C
Pasticceria Ial Fvg Aviano trionfa al Sigep giovani

FVG – La Scuola alberghiera dello Ial Fvg di Aviano conquista per la seconda volta il primo posto a livello nazionale al Sigep Giovani e ottiene anche il premio fuori classifica “Scintilla creativa”, nell’ambito della 47ª edizione del Sigep – The World Expo for Foodservice Excellence, svoltasi a Rimini. Un risultato storico che porta a due i premi vinti dallo Ial di Aviano nella più importante manifestazione italiana dedicata alla pasticceria e all’arte dolciaria.

La competizione, che ha visto sfidarsi le migliori scuole alberghiere d’Italia, si è svolta sul tema “Le Favole della nostra infanzia” e ha premiato il progetto “Dolce Incanto: un morso di favola”, ispirato a “Biancaneve e i Sette Nani”, e presentato dagli allievi della classe 4/a Pasticceria dello Ial di Aviano, capitanati dal Pastry Chef Thomas De Rosa, capaci di conquistare la giuria per originalità, tecnica e forza narrativa.

Il team del Fvg ha sbaragliato gli altri tre finalisti nazionali: Piemonte, Pescara e un istituto di Catania, che si sono classificati rispettivamente al quarto, terzo e secondo posto. A distinguersi è stato anche il lavoro individuale di Emily Casasola, alla quale è stato assegnato il premio “Scintilla creativa”, per la capacità di raccontare e illustrare il progetto con particolare efficacia espressiva.

Il concept ha unito arte pasticcera, tecnologia e storytelling, interpretando in chiave contemporanea l’immaginario delle favole. La struttura espositiva dinamica, ispirata a Biancaneve, ha trasformato la vetrina in un vero e proprio teatro in miniatura: al centro una mela iperrealistica in cioccolato, simbolo della scelta consapevole tra genuinità e tentazione, accompagnata da un articolato sistema meccanico che permette alla composizione di ruotare su sé stessa.

“I ragazzi hanno lavorato in modo impeccabile – ha commentato Thomas De Rosa, pastry chef e docente – affrontando un progetto complesso con autonomia e consapevolezza. Il percorso di allenamento ha dato risultati importanti e ci conferma che stiamo lavorando nella direzione giusta per il loro futuro professionale. Palcoscenici come il Sigep – ha aggiunto – aiutano a far crescere il professionista e la persona. Fondamentale anche la collaborazione con il corso maker 3D di Pordenone, che ha rappresentato un valore aggiunto decisivo”.

Il team vincitore era composto dagli allievi della classe 4/a Pasticceria Emily Casasola, Lisa Lovisa, Andrea Rigo e Dominika Saprykina. Al progetto ha contribuito anche la classe 3/a del corso Tecnico della modellazione e fabbricazione digitale (maker digitale) della sede Ial di Pordenone, che ha curato la parte tecnica e meccanica della struttura, sotto la guida dei docenti Mauro Bortolani e Alessandro Leporati, intervenuti alla premiazione.

Grande soddisfazione è stata espressa dal presidente di Ial Fvg, Giulio Arbanassi, presente a Rimini insieme alla squadra.

“Questo doppio riconoscimento – ha commentato – dimostra come la formazione Ial sappia valorizzare il talento dei giovani, unendo competenze tecniche, creatività e capacità di lavorare insieme. Il team dello Ial ha saputo interpretare il tema delle favole con intelligenza e profondità, ottenendo un risultato di assoluta eccellenza. La doppia al Sigep Giovani 2026 – ha precisato – è un prestigioso traguardo per la scuola, per il territorio e per l’intero sistema della formazione professionale regionale”.
Stefania Amici, coordinatrice dello Ial di Aviano, ha sottolineato il valore del percorso. “Anche quest’anno – ha detto – è stata una vera vittoria di squadra, resa possibile dal lavoro del pastry chef Thomas De Rosa, della docente di cake design Lucia Salmaso e del maestro cioccolatiere Danilo Freguja.

Il tema dei cartoni della nostra infanzia ci ha portati a interpretare Biancaneve e i sette nani, distinguendoci tra le quattro scuole finaliste. Un orgoglio particolare – ha evidenziato – è il premio speciale ‘Scintilla creativa’ assegnato alla nostra allieva e portavoce Emily Casasola, premiata per la calma e la precisione dimostrate in gara”.

Da venerdì scorso a ieri gli studenti sono stati presenti in fiera accanto alle altre scuole partecipanti, animando lo stand Sigep Giovani con attività promozionali e l’esposizione di parte della struttura realizzata per il concorso.

