Perché il tragitto più corto è quello che stanca di più il motore

Per molte auto della provincia di Pordenone l’olio motore lavora in condizioni più dure di quanto lasci pensare il contachilometri. Il motivo è il tipo di utilizzo: pochi chilometri per raggiungere la zona industriale, la scuola o il centro, partenze a freddo nelle mattine di nebbia, motori che si spengono prima di arrivare a temperatura. Novembre, con l’umidità in pianura e le prime gelate ai piedi delle montagne, rende queste condizioni ancora più pesanti. Prima che arrivino il freddo vero e le salite verso Piancavallo, è il momento giusto per controllare l’olio e, se serve, cambiarlo.

Sei chilometri non bastano per scaldare un motore

Durante la combustione si formano vapore acqueo e residui di carburante, e una parte passa nel basamento. A motore ben caldo questi elementi evaporano. Con pochi chilometri, in giornate fredde e umide, il motore non raggiunge quella temperatura: acqua e carburante restano nell’olio, lo diluiscono e ne accelerano l’invecchiamento.

A questo si aggiunge l’avviamento a freddo. Nei primi istanti l’olio è più denso, circola più lentamente e alcune parti lavorano con una lubrificazione ridotta. Ripetuta due volte al giorno per tutto l’inverno, questa fase pesa sull’usura più di un lungo viaggio in autostrada.

Quando l’olio smette di proteggere

L’olio lubrifica, porta via calore, trattiene le impurità e protegge dalla corrosione. Con il tempo però si ossida, si sporca e perde gli additivi, e la protezione cala proprio dove serve di più. Ne risentono soprattutto le bronzine di banco e di biella, che hanno bisogno di un film d’olio continuo, e il turbocompressore, che gira a regimi altissimi e dipende interamente dall’olio. I danni si accumulano in silenzio e si scoprono quando la riparazione è già costosa.

Spesso decide il calendario, non il contachilometri

Il piano di manutenzione indica quasi sempre due limiti, uno di chilometri e uno di tempo: vale quello raggiunto per primo. Secondo l’Osservatorio Segugio.it, gli automobilisti della provincia di Pordenone percorrono in media circa 11.800 km all’anno. Per molti, quindi, è il calendario e non il contachilometri a stabilire quando cambiare l’olio.

Conta anche il modo in cui si usa l’auto. L’uso prevalentemente cittadino, i tragitti sotto i 10 km, il frequente intervento dello Start&Stop e le temperature estreme accelerano il degrado dell’olio. Molti costruttori considerano queste condizioni un uso gravoso, e in questi casi è prassi comune accorciare l’intervallo di circa il 20-30%, salvo indicazioni diverse nel libretto.

Anche il tipo di olio è importante. Oltre alla viscosità, per esempio 5W-30, bisogna rispettare le omologazioni del costruttore: un olio non conforme può danneggiare componenti come il filtro antiparticolato.

Cosa racconta l’olio sotto il cofano

Tra un cambio e l’altro, il livello si controlla da soli:

Parcheggiare in piano, spegnere il motore caldo e attendere qualche minuto. Estrarre l’astina, pulirla, reinserirla fino in fondo ed estrarla di nuovo. Verificare che il livello sia tra il minimo e il massimo. Se manca olio, rabboccare con quello indicato dal costruttore, senza superare il massimo.

Già che il cofano è aperto, conviene anche guardare l’olio. Quello che si vede sull’astina e sotto il tappo di riempimento dice molto sul motore, anche se nessun indizio basta da solo per una diagnosi.

Cosa si nota Cosa può indicare Cosa fare Patina chiara e cremosa sotto il tappo, solo d’inverno Condensa dovuta ai tragitti brevi Fare ogni tanto un percorso più lungo e valutare un cambio anticipato La stessa patina anche dopo viaggi lunghi, con calo del liquido di raffreddamento Possibile infiltrazione di liquido, per esempio dalla guarnizione della testata Far controllare in officina al più presto Livello che scende tra un tagliando e l’altro Consumo interno o perdite Cercare tracce sotto l’auto e far verificare Livello che sale oltre il massimo Possibile diluizione con carburante Far controllare, senza limitarsi a togliere olio

Per chi fa ogni giorno il tragitto casa-lavoro nella nebbia, il caso più frequente è il primo: è la condensa di cui si parlava all’inizio, finalmente visibile. Se invece durante la marcia si accende la spia della pressione dell’olio, bisogna fermarsi appena possibile in sicurezza e spegnere il motore.

Un filtro nuovo e una seconda vita per l’olio vecchio

A ogni cambio va sostituito anche il filtro: se resta quello vecchio, saturo di impurità, l’olio nuovo si sporca subito.

Chi fa il cambio da sé non deve mai disperdere l’olio usato, che è un rifiuto pericoloso: va portato all’ecopiazzola. Da lì ha una seconda vita. Nel 2025 il consorzio CONOU ha raccolto 194.500 tonnellate di olio usato e ne ha avviato a rigenerazione oltre il 98%, contro una media europea del 61%.

Un cambio fatto adesso significa entrare nell’inverno con un motore protetto, proprio nei mesi in cui l’olio lavora di più.