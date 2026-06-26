31.5 C
Pordenone
venerdì , 26 Giugno 2026
inserisci qui le tue parole chiave...
cerca

Poste italiane: a museo Mitteleuropa evento dedicato a Italo Svevo

Nord Est
Aggiornato:
Redazione Pordenone
By Redazione Pordenone

TRIESTE – Poste Italiane ha ospitato, all’interno del Museo Postale e Telegrafico della Mitteleuropa, un evento dedicato a Italo Svevo con la lettura di brani tratti dall’opera di Paolo Puppa “Lettere in scena. Italo Svevo scrive alla moglie e a Pirandello”.

L’iniziativa rientra nel calendario di eventi collegati alla mostra “A passeggio con Svevo in cartolina”, attualmente allestita negli spazi museali e visitabile fino al prossimo 31 luglio.

Durante l’evento, il Prof. Puppa ha interpretato e dato voce a due lettere tratte da un carteggio epistolare che coinvolge Italo Svevo, la moglie Livia Veneziani e Luigi Pirandello, offrendo al pubblico una suggestiva restituzione scenica di testi e relazioni tra i protagonisti della letteratura del Novecento. Al termine della lettura, l’autore ha dialogato con il pubblico approfondendo la vita e le opere dei due grandi scrittori.

Ultime news

Ultimi articoli

Scelti per te

Da rileggere

Chi siamo

Pordenone Oggi Quotidiano online iscritto al numero 26 del registro stampa del Tribunale di Pordenone il 19/05/2010 P.I. IT01816440935

Direttore responsabile Maurizio Pertegato [email protected]

Collaboratori: Franca Benvenuti, Stefano Boscariol, Gianna Buongiorno, Marilena Brunetti, Lorenzo Cardin, Paola Dalle Molle, Antonietta Maria Di Paola, Gianluca Dall’Agnese, Piergiorgo Grizzo, Mirco Manzon, Flavio Milani, Antonio Lodedo, Giuseppe Palomba, Alessandro Pazzaglia, Gianni Pertegato, Alessandro Rinaldini, Luca Zigiotti.

© 2021-2024 Studio Associato Comunicare in collaborazione con mediaimmagine s.r.l. FVG.news network. Tutti i diritti riservati e riproduzione riservata. Le immagini presentate, nel rispetto della proprietà intellettuale, vengono riprodotte esclusivamente per finalità di cronaca, critica e discussione ai sensi degli articoli 65 comma 2, 70 comma 1 bis e 101 comma 1 Legge 633/1941, e D.L. n. 68 del 9 aprile 2003 emanato in attuazione della direttiva 2001/29/CE. La pubblicazione di un testo in PORDENONEOGGI.it non significa necessariamente la condivisione dei contenuti in esso espressi. Gli elaborati rappresentano comunicati stampa, pareri, interpretazioni e ricostruzioni anche soggettive, nell'intento di fare informazione e di divulgare notizie di interesse pubblico. Invitiamo i lettori ad approfondire sempre l’argomento politico trattato, a consultare più fonti di riferimento e le persone citate nel testo, e lasciamo a ciascuno la libertà d’interpretazione.