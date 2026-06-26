Poste italiane: a museo Mitteleuropa evento dedicato a Italo Svevo

TRIESTE – Poste Italiane ha ospitato, all’interno del Museo Postale e Telegrafico della Mitteleuropa, un evento dedicato a Italo Svevo con la lettura di brani tratti dall’opera di Paolo Puppa “Lettere in scena. Italo Svevo scrive alla moglie e a Pirandello”.

L’iniziativa rientra nel calendario di eventi collegati alla mostra “A passeggio con Svevo in cartolina”, attualmente allestita negli spazi museali e visitabile fino al prossimo 31 luglio.

Durante l’evento, il Prof. Puppa ha interpretato e dato voce a due lettere tratte da un carteggio epistolare che coinvolge Italo Svevo, la moglie Livia Veneziani e Luigi Pirandello, offrendo al pubblico una suggestiva restituzione scenica di testi e relazioni tra i protagonisti della letteratura del Novecento. Al termine della lettura, l’autore ha dialogato con il pubblico approfondendo la vita e le opere dei due grandi scrittori.