Riunione nazionale sezioni Ail: l’importanza dei bandi

ROMA – Importante momento conferenziale per tutte le sezioni Ail del territorio nazionale.

Anche una rappresentanza di Ail Pordenone come è consuetudine da sempre non ha mancato di portare non solo la sua presenza ma anche una testimonianza attiva e condivisa.

Tra i temi e suggerimenti trattati e proposti in modo particolare l’ attenzione si è soffermata sull’importanza di partecipare ai vari bandi che Ail Nazionale propone.

Un altro aspetto approfondito è stato quello riguardante il donatore vero attore di una buona riuscita e crescita del movimento solidale.

Sarebbe cosa utile e gradita creare con questa fondamentale figura un rapporto relazionale fidelizzato cercando di costruire un report anagrafico anche per poi successivamente inviargli i dovuti ringraziamenti ma pure per tenerlo sempre con debita attenzione informato.

Stefano Boscariol

Responsabile Comunicazione AIL PORDENONE