12.1 C
Pordenone
sabato , 31 Gennaio 2026
inserisci qui le tue parole chiave...
cerca

Riunione nazionale sezioni Ail: l’importanza dei bandi

Nord Est
Aggiornato:
Redazione Pordenone
By Redazione Pordenone

ROMA – Importante momento conferenziale per tutte le sezioni Ail del territorio nazionale.

Anche una rappresentanza di Ail Pordenone come è consuetudine da sempre non ha mancato di portare non solo la sua presenza ma anche una testimonianza attiva e condivisa.

Tra i temi e suggerimenti trattati e proposti in modo particolare l’ attenzione si è soffermata sull’importanza di partecipare ai vari bandi che Ail Nazionale propone.

Un altro aspetto approfondito è stato quello riguardante il donatore vero attore di una buona riuscita e crescita del movimento solidale.

Sarebbe cosa utile e gradita creare con questa fondamentale figura un rapporto relazionale fidelizzato cercando di costruire un report anagrafico anche per poi successivamente inviargli i dovuti ringraziamenti ma pure per tenerlo sempre con debita attenzione informato.

Stefano Boscariol
Responsabile Comunicazione AIL PORDENONE

Ultime news

Ultimi articoli

Scelti per te

Da rileggere

Chi siamo

Pordenone Oggi Quotidiano online iscritto al numero 26 del registro stampa del Tribunale di Pordenone il 19/05/2010 P.I. IT01816440935

Direttore responsabile Maurizio Pertegato [email protected]

Collaboratori: Franca Benvenuti, Stefano Boscariol, Marilena Brunetti, Paola Dalle Molle, Piergiorgo Grizzo, Flavio Milani, Antonio Lodedo, Giuseppe Palomba, Alessandro Pazzaglia, Gianni Pertegato, Enrico Sgariboldi, Luca Zigiotti.

© 2021-2024 Studio Associato Comunicare in collaborazione con mediaimmagine s.r.l. FVG.news network. Tutti i diritti riservati e riproduzione riservata. Le immagini presentate, nel rispetto della proprietà intellettuale, vengono riprodotte esclusivamente per finalità di cronaca, critica e discussione ai sensi degli articoli 65 comma 2, 70 comma 1 bis e 101 comma 1 Legge 633/1941, e D.L. n. 68 del 9 aprile 2003 emanato in attuazione della direttiva 2001/29/CE. La pubblicazione di un testo in PORDENONEOGGI.it non significa necessariamente la condivisione dei contenuti in esso espressi. Gli elaborati rappresentano comunicati stampa, pareri, interpretazioni e ricostruzioni anche soggettive, nell'intento di fare informazione e di divulgare notizie di interesse pubblico. Invitiamo i lettori ad approfondire sempre l’argomento politico trattato, a consultare più fonti di riferimento e le persone citate nel testo, e lasciamo a ciascuno la libertà d’interpretazione.