Scrigno del Doge a Villa Manin: il 1^ novembre antiquariato, incontri e antichi mestieri

PASSARIANO – Domenica 1 novembre, dalle 9 alle 17, Villa Manin ospita un nuovo appuntamento con Lo Scrigno del Doge: antiquariato, modernariato e vintage tra le arcate dell’Esedra e Piazza Tonda, accompagnati da iniziative per il pubblico.

Novità della giornata, alle ore 11 sulla scalinata della Barchessa di Ponente, l’incontro gratuito “L’esperto risponde”, a cura dell’antiquario Lucien Zinutti. Partendo dalle fotografie dei mobili dei partecipanti, l’esperto offrirà un primo parere su epoca, autenticità e qualità artistica, condividendo le osservazioni con il pubblico. È consigliato l’invio anticipato delle immagini tramite il modulo online; sarà possibile partecipare anche portando una fotografia.

Nella mattinata Alessandro Rosa, esperto d’arte noto per la trasmissione Cash or Trash, sarà tra gli stand alla scoperta degli oggetti più curiosi insieme ai visitatori.

Completano il programma le dimostrazioni di antichi mestieri, con il restauratore ligneo Ariel Tesan e l’organaro Christian Casse, e i giri gratuiti in carrozza nei dintorni della villa, con ultimo giro alle ore 15.