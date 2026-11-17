TRIESTE – Si è svolto a Trieste l’ultimo dei quattro seminari dedicati alla presentazione delle filiere formative tecnologico-professionali 4+2 in Friuli Venezia Giulia. Gli incontri, rivolti principalmente a dirigenti scolastici, docenti e referenti per l’orientamento, hanno rappresentato un’occasione di approfondimento sulle nuove opportunità formative e sugli strumenti a disposizione delle scuole per accompagnare gli studenti nelle scelte del proprio percorso di studi.

I lavori si sono aperti alle 15 con i saluti istituzionali e l’intervento dell’assessore regionale Alessia Rosolen, che ha richiamato l’importanza di un orientamento capace di rispondere alle trasformazioni della società e del mondo del lavoro. Orientare significa anche “raccontare ai ragazzi come la società sta cambiando”, offrendo loro una visione più ampia delle opportunità disponibili. In questo contesto, Rosolen ha evidenziato il valore della collaborazione tra scuole, enti di formazione e tessuto produttivo regionale, sottolineando la necessità di rendere queste possibilità sempre più accessibili e conosciute. L’assessore ha poi lasciato la parola alla dott.ssa Patrizia Pavatti, direttrice generale dell’Ufficio Scolastico Regionale, che ha portato i suoi saluti.

A seguito di una breve sessione tecnica, il dott. Diego Boerchi ha approfondito il tema dell’orientamento scolastico, fornendo strumenti e criteri utili per sostenere studenti e famiglie nella scelta della scuola secondaria di secondo grado. Boerchi ha evidenziato i limiti di un approccio esclusivamente informativo, sottolineando l’importanza di aiutare i ragazzi a riconoscere le proprie attitudini e a comprendere le prospettive professionali dei diversi indirizzi. Conoscere fin dall’inizio i possibili sbocchi lavorativi consente infatti di attribuire maggiore significato al percorso di studi. Fondamentale, in questo processo, è anche il ruolo di insegnanti e genitori, chiamati ad accompagnare e sostenere le decisioni dei giovani.

Il dott. Dario Eugenio Nicoli ha successivamente approfondito le caratteristiche e le potenzialità del Sistema 4+2. ”I percorsi della filiera tecnologico-professionale sono un passo in avanti verso il futuro, che è già presente”, ha affermato, illustrando un modello che mette in relazione istituti tecnici e professionali, percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) e ITS Academy.

L’obiettivo è offrire una preparazione attuale, coerente con l’evoluzione del mondo produttivo e attenta non soltanto alle competenze professionali, ma anche alla crescita personale e civica degli studenti. Particolare attenzione è stata dedicata alla valutazione formativa, intesa come un percorso di osservazione e dialogo volto al miglioramento continuo e non una semplice formula di giudizio.

Agli approfondimenti teorici si sono affiancate le testimonianze degli istituti e degli enti che hanno già introdotto i percorsi quadriennali nella propria offerta formativa.

La dott.ssa Angela Napolitano, dirigente scolastica dell’ISIS Mattei di Latisana, ha raccontato le innovazioni introdotte nella didattica: discipline caratterizzanti fin dal primo anno; maggiore spazio alle attività laboratoriali e alle materie STEM; potenziamento dell’inglese e avvicinamento anticipato al mondo del lavoro, anche attraverso la formazione sulla sicurezza. Un modello flessibile, che valorizza inoltre il contributo di professionisti esterni a fianco del personale docente. A condividere la propria esperienza è intervenuto anche il dott. Luca Codega, direttore di CIOFS-FP FVG. Presente alla conferenza anche il dirigente tecnico dell’Ufficio Scolastico Regionale, Francesca Di Liberti.

L’incontro si è concluso alle 17 con un momento di confronto con il pubblico, a chiusura del ciclo di seminari dedicati alle prospettive della filiera tecnologico-professionale 4+2 sul territorio regionale.