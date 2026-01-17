9.8 C
Pordenone
domenica , 18 Gennaio 2026
Sindaco Basso a inaugurazione L'Aquila Capitale Cultura 2026

L’AQUILA – Il sindaco di Pordenone, Alessandro Basso, ha partecipato il 17 gennaio alla cerimonia ufficiale di inaugurazione de L’Aquila Capitale Italiana della Cultura 2026, un evento di altissimo valore simbolico e istituzionale che ha segnato l’avvio dell’anno culturale della città abruzzese.

“È stata una cerimonia davvero molto emozionante, a tratti struggente – ha dichiarato il sindaco Basso –. Una cerimonia che ha saputo ricordare il sacrificio di una terra ferita, ma anche la forza di una comunità che ha trovato nella cultura un segno di rinascita e quasi di redenzione”

Nel corso dell’evento, il sindaco ha avuto l’onore di incontrare e stringere la mano al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al quale ha rivolto un saluto a nome della città di Pordenone e del territorio, invitandolo idealmente a partecipare alle celebrazioni di Pordenone Capitale Italiana della Cultura 2027.

“Con l’avvio di L’Aquila 2026 – ha proseguito Basso – è come se fosse iniziata ufficialmente anche la nostra corsa verso Pordenone 2027. Oggi c’è stato un passaggio ideale di testimone: Pordenone era qui, presente in prima fila, consapevole del grande onore e della grande responsabilità che ci attendono”

La cerimonia ha visto la partecipazione di importanti esponenti delle istituzioni, grandi nomi della cultura e numerosi sindaci provenienti da tutta Italia, in un clima di forte collaborazione e condivisione. Particolarmente apprezzato l’intervento del Ministro della Cultura, Alessandro Giuli, che ha ribadito il valore centrale della cultura nella società contemporanea e la necessità di investire con decisione sulle nuove generazioni.

“Porto a casa – ha concluso il sindaco – l’emozione, le suggestioni culturali, le collaborazioni e soprattutto il forte richiamo ai giovani, così caro anche al Presidente della Repubblica. Pordenone è pronta a raccogliere questa sfida e a rappresentare al meglio l’Italia nel 2027”

