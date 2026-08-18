Trieste, stop voli Ryanair per Berlino e Parigi e Francoforte di Air Dolomiti

TRIESTE – Stop ai voli per Berlino e Parigi. E anche il volo per Francoforte. È questo il quadro di novità, negative, per l’aeroporto di Trieste-Ronchi dei Legionari. La compagnia low cost irlandese Ryanair infatti ha in prenotazione il volo per Parigi-Beauvais solo fino al 20 di ottobre, mentre risulta già negativo il Trieste-Berlino per prenotazioni. Air Dolomiti, invece, gruppo Lufthansa, ha ufficializzato lo stop per il proseguimento del Trieste-Francoforte che consente il collegamento dallo scalo tedesco per tutte le maggiori destinazioni europee e internazionali.

Dopo lo stop con Monaco di Baviera, lo scalo regionale rischia di restare fuori dai circuiti internazionali. Francoforte potrebbe tornare solo da giugno 2027 e solo per l’estate. Tre voli persi per tre importanti cittá europee sono un duro colpo per lo sviluppo dell’aeroporto di Trieste. Novità per la prossima estate invece sono ulteriori collegamenti con Malaga e la conferma per il Napoli operato da Aeroitalia e Ryanair. Fonti aeroportuali hanno confermato lo stop dei tre voli in queste ore. Al.Rin.