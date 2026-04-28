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Trieste, torna il volo da e per Genova

Nord Est
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Alessandro Rinaldini
By Alessandro Rinaldini

TRIESTE – La compagnia Luxwing opererà voli da e per Genova per AirIdea, la rete comprenderà voli da Genova per Alghero, Bergamo, Bologna, Firenze , Olbia, Trieste e Venezia, ma ci saranno anche voli da Bergamo per Perugia e Rimini.

Nel dettaglio, ecco i voli da e per Genova.

Da Trieste per Genova il lun al ven dal 8 al 29 giugno; il mer, ven, dom da 1 a 5 luglio; il lun, mer, ven dal 6 al 24 luglio; il lun e mer dal 27 luglio al 19 agosto; il lun, mer e ven dal 24 agosto al 23 ottobre.

Da Genova per Trieste il lun al ven dal 8 al 29 giugno; il mer, ven, dom, da 1 a 5 luglio; il lun, merc, ven, dal 6 al 24 luglio; il lun e mer, dal 27 luglio al 19 agosto; il lun, mer e ven dal 24 agosto al 23 ottobre.

I voli saranno operati con moderni turboelica Dash 8 (nella foto).

Il collegamento riporta il volo da e per Genova, inaugurato a fine anni 70 dalla allora compagnia aerea Aligiulia che operava con il biturbo elica francese Nord 262 da 25 posti per poi ritornare fino ad alcuni anni fa grazie a AirVallè. Questo collegamento unirá non solo le frequentazioni commerciali (esempio clientela Fincantieri e cantieristiche portuali) ma servirà anche lo spostamento turistico fra le due città.
Al.Rin.

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