Turismo Fvg, polemiche per Taylor Mega come influencer

TRIESTE – Bufera politica e mediatica scoppiata in Friuli-Venezia Giulia (FVG) per la nota influencer Taylor Mega, scelta come nuova testimonial per la promozione turistica del territorio.

La polemica, sollevata a fine ottobre 2026 dal capogruppo del Pd in Consiglio regionale Diego Moretti, si concentra su tre aspetti principali: l’accordo, gestito tramite PromoTurismoFVG, prevede un compenso di 87.600 euro pubblici per la realizzazione di soli 8 contenuti social (pari a circa 11.000 euro a post), da pubblicare tra novembre 2026 e giugno 2027, il parere interno negativo che secondo quanto rivelato dalle opposizioni una valutazione tecnica interna all’ente turistico regionale avrebbe bocciato l’opportunità della scelta, che è stata comunque portata avanti, le vicende giudiziarie dove l’nfluencer (originaria proprio del Friuli) è attualmente al centro di una vicenda legale e rischia un processo per estorsione fissato a marzo, legato alla denuncia di un ex compagno.

L’opposizione ha duramente attaccato la giunta regionale parlando di “nuova sprecopoli” e contestando l’uso del denaro dei cittadini per ingaggiare influencer, richiamando anche le recenti spese per altri grandi eventi come il concerto di Andrea Bocelli a Gemona. Al. Rin.