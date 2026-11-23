TRIESTE – La Procura di Trieste ha chiesto l’archiviazione del procedimento per aiuto al suicidio nei confronti di Marco Cappato, responsabile di Soccorso Civile, che insieme agli attivisti Matteo D’Angelo, Felicetta Maltese e Claudio Stellari, il 30 luglio 2025 aveva aiutato Martina Oppelli, triestina affetta da sclerosi multipla, a raggiungere la Svizzera.

Lo rende noto l’associazione Luca Coscioni.

Nella richiesta di archiviazione del 28 luglio 2026 – spiega l’associazione – il pm Andrea La Ganga affronta anche le ragioni dei ripetuti dinieghi forniti dall’Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina alla richiesta di Oppelli di accedere al suicidio medicalmente assistito”.

Un diniego, secondo la Procura, che “appare superabile per due ragioni”: la prima, di carattere giuridico, precisa l’associazione, “riguarda l’interpretazione restrittiva del requisito del sostegno vitale”, “la seconda, di carattere scientifico, riguarda la macchina della tosse utilizzata da Martina”, che per il pm “è riconosciuta in sede scientifica come salvavita”. Secondo la Procura quindi, conclude l’associazione, “le persone che hanno aiutato Oppelli potevano ragionevolmente ritenere sussistenti le condizioni individuate dalla Corte costituzionale per la non punibilità dell’aiuto al suicidio”.

Per Filomena Gallo, segretaria nazionale della Luca Coscioni e difensora di tre degli indagati, “la discrezionalità tecnica delle aziende sanitarie non può tradursi nell’impossibilità di esercitare un diritto riconosciuto dalla Corte costituzionale”.

La Regione Friuli Venezia Giulia – afferma Cappato – ha costretto Martina a lasciare il proprio Paese per ottenere l’aiuto a morire senza soffrire. Con la nostra disobbedienza civile chiediamo allo Stato di decidere se abbiamo commesso un reato ad aiutare Martina oppure l’hanno commesso coloro che l’hanno obbligata al supplizio di un lungo viaggio per esercitare un diritto riconosciuto dalla Corte costituzionale”.