Udin&Jazz 2026, Jacob Collier con la Naonis Orchestra

UDINE – Dopo aver stupito il pubblico di Udine&Jazz con un sensazionale sold out al Castello di Udine a luglio 2025, il visionario musicista britannico Jacob Collier torna protagonista alla 36ª edizione del festival internazionale con un nuovo sorprendente progetto che lo vedrà assieme alla Naonis Orchestra.

Nel prossimo mese di luglio il tour di Jacob Collier toccherà l’Italia per soli tre esclusivi concerti estivi, a Milano, Roma e all’Arena Alpe Adria di Lignano Sabbiadoro, il prossimo 14 luglio (inizio alle 21.30). Per l’occasione il festival Udin&Jazz si muoverà dalla sua sede abituale, la città di Udine, verso la località balneare, per un evento che si preannuncia già come uno fra i più attesi dell’estate musicale del Friuli Venezia Giulia e appuntamento di sicuro richiamo anche stavolta per il pubblico estero.

I biglietti per il concerto saranno in vendita a partire dalle 16.00 di mercoledì 11 febbraio sul circuito Ticketone, online su www.ticketone.it e in tutti i punti vendita collegati. Info e prezzi su www.euritmica.it

Il visionario musicista britannico Jacob Collier annuncia tre appuntamenti speciali in Italia per l’estate 2026, accompagnato dalla Naonis Orchestra. Un incontro pensato appositamente per il pubblico italiano, che mette in dialogo l’approccio radicalmente innovativo di Jacob Collier con la forza espressiva e la ricchezza timbrica di un’orchestra sinfonica.

Un’esperienza musicale che supera i confini del concerto tradizionale, fondendo scrittura, improvvisazione, tecnologia e partecipazione del pubblico (e della stessa orchestra) in un linguaggio contemporaneo e inclusivo. Le tre date italiane toccheranno venue particolarmente suggestive, contesti ideali per accogliere uno spettacolo che fa della dimensione live un elemento centrale e irripetibile: Jacob Collier è considerato uno dei musicisti più originali e trasversali della sua generazione.

Vincitore di numerosi Grammy Awards, compositore, arrangiatore e polistrumentista, ha costruito una carriera capace di attraversare generi, tradizioni e pubblici diversi, collaborando con artisti di primo piano e portando sul palco una visione musicale profondamente personale. La collaborazione con la Naonis Orchestra, eccellenza musicale e culturale del Friuli Venezia Giulia, amplia ulteriormente questo orizzonte, offrendo nuove chiavi di lettura al suo repertorio e creando un dialogo inedito tra scrittura orchestrale e libertà espressiva. Il risultato è uno spettacolo pensato per valorizzare sia la complessità musicale sia il coinvolgimento emotivo e diretto del pubblico, in un equilibrio costante tra rigore e spontaneità.

Questa speciale anticipazione del calendario della 36ª edizione di Udin&Jazz segue quelle delle scorse settimane dei concerti di Pat Metheny, con il progetto “Side-Eye III+” il 2 luglio, e di Marcus Miller, con “We Want Miles!” il 15 luglio al Castello di Udine.

