“Una montagna di eventi”, iniziativa Tef al via il 20 giugno

PORDENONE – Ventisei appuntamenti distribuiti tra giugno e dicembre, tredici Comuni complessivamente coinvolti e una rete di istituzioni, associazioni e amministrazioni locali che sceglie di presentarsi con una proposta unitaria: è questo il significato di “Una Montagna di Eventi”, il programma promosso da TEF, società in house della Camera di Commercio di Pordenone-Udine, insieme alla Magnifica Comunità di Montagna Dolomiti Friulane, Cavallo e Cansiglio e al Comune di Meduno.

L’iniziativa nasce per valorizzare le Dolomiti Friulane, il Cansiglio e l’area montana e pedemontana pordenonese attraverso un calendario che mette in relazione escursioni, attività sportive, appuntamenti culturali, musica, tradizioni e produzioni locali. Un mosaico di proposte che accompagna residenti e visitatori lungo l’intera stagione e che punta a rendere più riconoscibile un comprensorio ancora poco conosciuto rispetto ad altre destinazioni alpine.

«Vogliamo accendere i riflettori su uno scrigno di tesori che merita di essere scoperto e vissuto», ha osservato il vicesegretario generale di CCIAA e vicedirettore di TEF, Cristiana Basso, ricordando come il progetto sia giunto al terzo anno di collaborazione tra i soggetti promotori. L’obiettivo è offrire una lettura unitaria delle opportunità presenti nelle vallate, favorendo una conoscenza più ampia dell’area e delle sue peculiarità ambientali, culturali ed enogastronomiche.

Al centro del programma c’è però anche una riflessione più ampia sul futuro: «Una montagna spopolata non è più una montagna viva», ha ricordato Antonio Carrara, vicepresidente della Magnifica Comunità di Montagna e presidente del Parco Naturale delle Dolomiti Friulane. Per questo la promozione del comprensorio viene considerata uno strumento che può contribuire a sostenere la presenza delle comunità locali, delle tradizioni e delle attività che ne garantiscono la vitalità quotidiana.

La proposta si sviluppa in un contesto di particolare valore ambientale: una parte significativa dell’area interessata comprende infatti le Dolomiti Friulane riconosciute patrimonio mondiale UNESCO oltre a un sistema di vallate, laghi, borghi e percorsi naturalistici che conserva caratteristiche di autenticità sempre più rare nel panorama turistico alpino.

Uno degli elementi distintivi del progetto è la capacità di fare rete. «Per una volta la montagna si è presentata unita», ha sintetizzato Carrara, sottolineando il valore di una collaborazione che supera i confini amministrativi per costruire una proposta condivisa. Una scelta che consente di orientare meglio i visitatori e di dare maggiore visibilità alle iniziative diffuse nei diversi centri del comprensorio.

Accanto ai Comuni e agli enti promotori, un ruolo centrale è svolto dalle associazioni locali, che organizzano gran parte delle iniziative inserite nel calendario e contribuiscono a mantenere vivi i paesi della montagna. Il programma rappresenta così anche il risultato di un lavoro diffuso che coinvolge volontari, realtà culturali e operatori impegnati nella valorizzazione delle proprie comunità.

Per Marina Crovatto, sindaco di Meduno, il progetto costituisce una delle iniziative più significative dell’avvio della stagione e si inserisce in un percorso di crescita costruito negli anni attraverso la collaborazione tra amministrazioni locali. I riscontri registrati dal turismo confermano, secondo il sindaco, la validità di un modello che punta a rafforzare non soltanto l’attrattività dell’area, ma anche le condizioni necessarie per viverla stabilmente: servizi, attività economiche e qualità della vita.

Nel corso della presentazione dei singoli eventi – da parte di Alberto Cancian – Basso ha ricordato che “Una Montagna di Eventi” rientra in una strategia più ampia di promozione coordinata sotto l’ombrello di pordenonewithlove.it, il portale che raccoglie e valorizza le opportunità turistiche e commerciali del territorio pordenonese.

L’inaugurazione ufficiale del programma si terrà il 20 giugno a Palazzo Centi di Barcis con la presentazione del calendario delle iniziative e la partecipazione dell’Orchestra d’Archi Blanc, composta da Francesca Koka e Giulia Freschi al violino, Elena Allegretti alla viola e Jana Kulichova al violoncello.

Per informazioni e prenotazioni su tutte le iniziative da qui a dicembre è possibile consultare il sito pordenonewithlove.it.