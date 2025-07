Valore bosco e legno nei Centri estivi gratuiti di Paluzza e Sutrio

FVG – Istruttivi, divertenti, stimolanti, anche quest’anno si stanno svolgendo a Paluzza e a Sutrio due Centri estivi, a cui prendono parte a Paluzza bimbi delle scuole dell’infanzia e a Sutrio delle scuole primarie, coinvolti in molteplici attività. L’iniziativa rientra nel Bando Borghi PNRR “Il Bosco nel Borgo-Il Borgo nel Bosco”, un progetto di rigenerazione culturale e sociale che racconta il valore intrinseco del legno, portato avanti dai Comuni dei due paesi.

Gratuiti e della durata di sei settimane, i Centri estivi – che hanno partecipanti provenienti anche da altri paesi carnici e termineranno l’8 agosto – sono stati ideati come opportunità di aggregazione fra i bambini per favorire l’apprendimento attraverso attività ludiche, ricreative, manuali ed esperienziali legate al tema legno. Dato che le età dei bambini sono significativamente diverse, i due programmi hanno focus e modalità operative diverse.

A Paluzza, dove sono presenti 54 bambini, il programma del Centro estivo è incentrato sui racconti di leggende e miti della Carnia e del Friuli. A fare da filo conduttore, sono alcune delle creature mitologiche che, a diverso titolo, popolano i boschi e i borghi secondo la tradizione friulano-carnica. Con lavoretti manuali, attività musicali e giochi hanno affrontato un racconto alla settimana e hanno scoperto i relativi personaggi. Un modo non solo di far conoscere alle nuove generazioni una piccola parte del loro patrimonio culturale e di stimolarne la creatività facendoli entrare in un modo fatato, ma anche di mettere in moto la loro empatia, tramite il confronto diretto con alcune delle azioni e reazioni dei vari protagonisti, così da allenarli al riconoscimento dei comportamenti scorretti e da agevolare, per contrapposizione, buone pratiche di convivenza all’interno del gruppo, al fine di favorirne la coesione e l’inclusività.

A Sutrio i 94 bambini del Centro estivo sono coinvolti in una riflessione ampia sul bosco, che non solo è un’importante risorsa dal punto di vista naturalistico ed ambientale ma ha anche un grande valore simbolico ed educativo, dato che il suo essere un insieme di alberi rispecchia la società come insieme di individui. Le attività, racchiuse sotto il titolo “Il bosco siamo noi. Il corpo in gioco, la sinergia del gruppo” ruotano attorno al tema del bosco trattato, in chiave metaforica, attraverso l’esplorazione corporea, il gioco, il movimento, la danza e la relazione di gruppo per insegnare ai bambini che – come gli alberi di una foresta – bisogna collaborare tutti insieme, sostenendosi nelle diversità e unendo le qualità di ciascuno.

