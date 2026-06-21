21 giugno, ultima giornata Piano City Pordenone con Giovani Scene

PORDENONE – Terzo e ultimo giorno di Piano City Pordenone: il festival si chiude domenica 21 giugno con una 12 ore fitta di appuntamenti, dai concerti della mattina al gran finale delle 21. Una giornata che mette in fila jazz, musica classica, crossover e un progetto speciale dedicato ai giovani pianisti, prima del concerto conclusivo che porta a Pordenone un incontro sonoro tra mondi lontanissimi.

Giovani Scene: il viaggio dell’eroe

Nel pomeriggio, alle ore 15 al Convento di San Francesco, va in scena il progetto speciale Giovani Scene – Il viaggio dell’eroe, racconto musicale tratto dal Peer Gynt e da altre opere di Edvard Grieg, a cura di Lucia Grizzo. Undici giovani pianisti si esibiranno in versioni per pianoforte solo e a quattro mani, affiancati dalla pianista ospite Anna Zanforlini e dalla voce recitante di Beatrice Vittoria Zorzi.

Il concerto conclusivo: Afro Baroque

Alle 21 al TU27 Teatro Urbano di Piazza della Motta va in scena il concerto che chiude l’ottava edizione: Afro Baroque con Yakir Arbib, pianista e compositore italo-israeliano non vedente dalla nascita, conosciuto come “il re dell’improvvisazione”, e Conti Bilong, musicista africano alla batteria e alla voce. Insieme fanno incontrare barocco europeo, sonorità mediorientali e ritmo africano in un’esperienza sonora arricchita da una forte matrice jazzistica.

Gli altri appuntamenti della giornata

La domenica si apre già alle ore 10.30 con concerti di musica classica nelle corti e nelle location del centro – Convento di San Francesco, Loggia del Municipio, Corte Palazzo Loredan Porcia, Corte Palazzo Policreti e Palazzo Gregoris – che si susseguono senza interruzione fino a mezzogiorno. Alla Galleria Asquini Dolores Bratić porta alle 11.30 il crossover di Songs from Greatest Musicals.

Nel pomeriggio, dalle ore 16 la Galleria Asquini si anima con il DomeniJAM, il format di improvvisazione collettiva a ingresso libero che prosegue anche alle 17. Sempre alle 17, al Convento di San Francesco, Filippo Odobashi porta il programma classico vincitore del Concorso nazionale di esecuzione musicale Città di Piove di Sacco. Alle 18, sempre al Convento, è il momento del repertorio classico di Marco Ottaviani.

Nel tardo pomeriggio la musica si diffonde in più location contemporaneamente: alle 18 Lorenzo Tosarelli porta alla Loggia del Municipio Guinga e la musica brasiliana, omaggio al grande compositore carioca. Alle 19 Adrien Brandeis presenta il concerto jazz Handmade in Corte Palazzo Loredan Porcia, mentre in Corte Palazzo Policreti Mattia Niniano propone il suo programma crossover. Alla stessa ora Daniele Longo porta Cercando l’aria in Corte Palazzo Gregoris.

Tutti gli eventi sono a ingresso gratuito, fino ad esaurimento posti.

Programma completo: www.pianocitypordenone.it