5° Festival internazionale di clarinetto “Portus Naonis” dal 29 maggio

PORDENONE – Cresce l’attesa per la quinta edizione del Festival internazionale di clarinetto “Portus Naonis”, organizzato da SiNota – Associazione Scuola di Musica Citta di Pordenone con il sostegno di Comune, Regione e Fondazione Friuli, in programma dal 29 maggio all’1 giugno nel centro storico cittadino.

In particolare, sono aperte le prenotazioni, attraverso il sito internet del Festival, ai tre grandi concerti gratuiti che vedranno esibirsi maestri di fama internazionale, autentici virtuosi di questo strumento.

Il primo appuntamento è giovedì 29 maggio alle ore 20.30 all’ex Convento di San Francesco dove si terrà il concerto aperto a tutti “Tre clarinetti e un’orchestra”. Un incontro di suoni, culture e virtuosismi che intende guidare il pubblico in un viaggio musicale attraverso epoche e stili. Protagonisti assoluti saranno tre grandi clarinettisti internazionali: il francese Patrick Messina, il portoghese Luis Gomes e lo sloveno Joze Kotar, accompagnati dall’ensemble d’archi dell’Orchestra da Camera di Pordenone.

Il programma alterna celebri pagine del repertorio classico a brani meno noti ma di grande suggestione. L’Adagio dal Concerto per clarinetto di Mozart, interpretato da Luis Gomes, apre uno spiraglio sulla profondità espressiva di uno dei più amati capolavori mozartiani. Joze Kotar porta in scena la brillantezza e la virtuosità del primo movimento del Concerto in Fa minore di Weber, mentre Patrick Messina presenta Sholem, una composizione intensa e personale, carica di sonorità evocative. A tessere il filo tra un intervento e l’altro, gli archi dell’Orchestra da Camera regalano una pagina interamente dedicata a loro: gli Intermezzi Goldoniani op. 127 di Marco Enrico Bossi, piccoli gioielli strumentali dal sapore teatrale e leggero.

Il secondo concerto si terrà la sera successiva, venerdì 30 maggio alle ore 20.30, nella splendida cornice della rinnovata piazza della Motta, dove si esibirà la celebre Capriccio Clarinet Orchestra (evento aperto a tutti). L’Orchestra di Clarinetti Capriccio dei Paesi Bassi è stata fondata nel 1989 dal direttore d’orchestra John de Beer. In questi 35 anni l’orchestra ha tenuto molti concerti su invito sia nei Paesi Bassi che all’estero. Ha effettuato tournée in paesi dell’Europa occidentale, ma anche in Ungheria, Australia, Russia e Giappone. John de Beer ha avviato l’orchestra come un’occasione di apprendimento per i suoi studenti: è un’orchestra capricciosa, come dice il nome, fantasiosa, stravagante dove partecipano persone di tutti i livelli, dai principianti agli avanzati, e di tutte le età, dai 9 ai 70 anni, il che rende questa orchestra unica.

Nel 2021, la figlia Ailien de Beer ha preso in mano l’orchestra dopo la malattia di John che è scomparso recentemente, il 13 gennaio 2024. Una grande perdita per il Capriccio, ma un importante motivo per continuare con la musica con la stessa passione del padre fondatore.

Infine, sabato 31 maggio alle ore 18.30, nell’ex Convento di San Francesco, sarà la volta del concerto “Di Visioni Musicali” (aperto a tutti), un viaggio sonoro, che mescola diverse tradizioni musicali come potente veicolo di connessioni tra culture diverse. Un’esperienza unica per il pubblico, che celebra la ricchezza e la diversità, abbattendo le barriere culturali grazie alla forza della musica, alla combinazione di generi diversi e all’originale tecnica di arrangiamento. La musica è come un affascinante mosaico dove ogni tassello aggiunge un colore unico al quadro finale. I brani proposti nel progetto sono opere appositamente composte dai musicisti del trio – Nadio Marenco, fisarmonica; Luigi Maione, chitarre e voce; Adalberto Ferrari, clarinetti, sassofoni e fiati etnici – alternati a suggestivi pezzi di musica dell’Est, tutti arrangiati nello stile del Rhapsòdija Trio.