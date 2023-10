50&Più, corso di informatica per promuovere la terza età

PORDENONE – Ha preso il via nelle sale di formazione di Ascom-Confcommercio il primo corso base di informatica riservato ai soci dell’associazione 50&Più di Pordenone. Le lezioni gratuite, in tutto dieci da un’ora ciascuna, sono svolte da Adolfo Melilli (nelle foto con il vicepresidente del sodalizio Aldo Piccinin e i partecipanti).

Il sistema 50&Più inizia la sua storia nel 1967 all’interno di Confcommercio – Imprese per l’Italia, con la costituzione del Patronato Enasco. Fin dalla sua fondazione l’obiettivo è quello di stare vicino alle persone e tutelare i diritti di tutti, fornendo assistenza, consulenza e attività formativa gratuita.

Ma le esigenze della comunità sono in continuo cambiamento, anche a causa del progressivo aumento della vita media della popolazione. Enasco è la prima realtà in Italia ad accorgersene e a farsene carico. Nel 1974 Enasco, su incarico di Confcommercio, promuove la Fenacom, l’Associazione interamente dedicata al mondo della terza età. Cinque anni più tardi nasce 50&Più Turismo, dedicato al turismo associativo. Negli anni seguenti, per ampliare ulteriormente i servizi a favore della popolazione, viene costituito il Caf 50&Più che offre assistenza e supporto in ambito fiscale con sede anche a Pordenone.

Successivamente tutte le società attive attraverso un importante processo di convergenza strategica, vengono riunite sotto un unico brand: 50&Più sistema associativo e di servizi. Da quel momento, l’impegno per realizzare un unico sistema di rappresentanza attento ai bisogni delle persone si intensifica e porta 50&Più ad essere presente oggi con più di 500 uffici in Italia e all’estero, grazie anche alla collaborazione stabile di oltre 2000 professionisti.