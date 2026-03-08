8 marzo a Pordenone: un fiore per Angioletta delle Rive

PORDENONE – In occasione della Giornata internazionale della donna, le donne dell’ANPI pordenonese hanno invitato iscritte e iscritti, cittadine e cittadini a partecipare a un momento di memoria dedicato ad Angioletta delle Rive, vittima dell’Inquisizione.

Il ritrovo è stato nel pomeriggio sotto la loggia del Municipio di Pordenone

Dal municipio é partito un percorso a piedi fino alla stele dedicata ad Angioletta delle Rive, in vicolo del Molino, dove si terranno la deposizione dei fiori e un momento di riflessione collettiva.

L’iniziativa è stata accompagnata dalla partecipazione del coro “Voci per la Pace” di Vittorio Veneto.

Un gesto semplice, un fiore, per ricordare una donna e riflettere sulla storia, sui diritti e sulla dignità femminile.