8 Marzo: Polizia a fianco delle donne tra impegno, ascolto e comunità

PORDENONE – Non solo una ricorrenza, ma un momento di riflessione, vicinanza e impegno concreto. In occasione della Giornata Internazionale della Donna, la Polizia di Stato di Pordenone ha voluto ribadire la propria presenza accanto alle donne e alla comunità, promuovendo iniziative di sensibilizzazione contro la violenza di genere e momenti di incontro con i cittadini e di solidarietà.

Nella mattinata di venerdì 7 marzo, sotto la Loggia del Municipio di Pordenone, è stato allestito un gazebo informativo dove due poliziotte della Questura hanno incontrato cittadini e cittadine, offrendo informazioni e supporto sui principali strumenti di tutela per le vittime di reati come stalking, revenge porn e violenza domestica.

Nel corso dell’iniziativa sono stati illustrati gli strumenti di prevenzione e protezione a disposizione delle vittime, tra cui l’ammonimento del Questore, misura che consente di intervenire rapidamente per tutelare la persona offesa anche in assenza di un procedimento penale. È stata inoltre ricordata l’importanza del numero nazionale antiviolenza e stalking 1522, attivo 24 ore su 24, e dell’applicazione YouPol, attraverso la quale è possibile effettuare segnalazioni anche in forma anonima, con la possibilità di inviare foto e video.

L’iniziativa ha registrato una significativa partecipazione e ha ricevuto anche la visita di alcune autorità civili del territorio, tra cui il Sindaco, che hanno voluto testimoniare la propria vicinanza e l’importanza di una collaborazione sempre più forte tra istituzioni e comunità nel contrasto alla violenza di genere.

Il messaggio di attenzione e sensibilizzazione è proseguito anche attraverso lo sport e la partecipazione alla manifestazione “Fontanafredda Corri in Rosa”, svoltasi oggi domenica 8 marzo. Un evento capace di unire centinaia di persone in un momento di condivisione e solidarietà, ricordando la vicinanza verso chi lotta contro il cancro sia una responsabilità collettiva.

In questa giornata, la Polizia di Stato vuole anche sottolineare il valore delle donne che ogni giorno indossano l’uniforme, protagoniste di un servizio fatto di professionalità, determinazione e umanità. Donne che rappresentano una risorsa fondamentale per l’Istituzione, contribuendo con competenza ed empatia alla tutela dei diritti, alla sicurezza dei cittadini e alla costruzione di un rapporto di fiducia sempre più forte con la comunità.

Un impegno quotidiano che va oltre l’8 marzo e che si rinnova ogni giorno, accanto alle donne e per le donne.

Alla loro forza, al loro coraggio e al loro ruolo insostituibile nella società, la Polizia di Stato di Pordenone rivolge il proprio più sincero augurio