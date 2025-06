A 40 anni dal Live Aid, unica data in Italia dei Boomtown Rats a Pn Blues Festival

PORDENONE – A poco più di un mese dalla partenza dei live che tingeranno di blues la città di Pordenone, Pordenone Blues & Co. Festival, giunto alla 34° edizione, annuncia una serata che rimarrà nella storia: mercoledì 16 luglio al Parco San Valentino di Pordenone si esibiranno i BOOMTOWN RATS, il supergruppo rock irlandese capitanato da Bob Geldof con Simon Crowe e Pete Briquitte, unico concerto in Italia della band che quest’anno compie 50 anni di carriera.

In apertura del live una grande sorpresa non solo per gli amanti del wild root blues, ma anche per tutti i punk rock e garage addicted: special guest del concerto sarà Cyborg ZERO, ex leader della band “The Cyborgs” che nel 2018 ha deciso di intraprendere un percorso solista, dopo otto lunghi anni di boogie.

Sarà evento unico e imperdibile a 40 anni dall’evento Live Aid, organizzato da Bob Geldof, il più grande concerto benefico della storia della musica, in cui le superstar dell’epoca si unirono con lo scopo di ricavare fondi per contrastare la fame in Africa.

Fu uno show senza precedenti, un evento straordinario nato come conseguenza del successo di Do They Know It’s Christmas?, singolo scritto da Bob Geldof e l’Ultravox Midge Ure – pubblicato nel dicembre del 1984, il brano era stato registrato dai due artisti insieme a un super gruppo creato per l’occasione, Band Aid, che comprendeva anche U2, Phil Collins, Duran Duran, Wham!, Spandau Ballet, Culture Club, Paul Weller e Sting – per porre la lente d’ingrandimento sulla fame in Etiopia.

A pochi mesi dalla pubblicazione di Do They Know It’s Christmas?, arrivò la risposta americana con We Are The World, canzone scritta da Lionel Richie e Michael Jackson, che unì molti artisti americani nella causa lanciata da Geldof. Presero parte al progetto anche Stevie Wonder, Paul Simon, Tina Turner, Bruce Springsteen, Bob Dylan, Diana Ross e Ray Charles, oltre agli autori.

Un successo inaudito che portò Geldof, leader dei Boomtown Rats, a realizzare un evento memorabile ed epocale, operazione di una portata mai vista prima che riuscì a unire per una giornata tutto il mondo: 70 grandi artisti, due concerti divisi tra il Wembley Stadium di Londra e il JFK Stadium di Philadelphia, oltre 160.000 persone sotto il palco e più di due miliardi e mezzo di spettatori collegati da 150 Paesi per una maratona televisiva di oltre 16 ore in diretta.

I Boomtown Rats sono una band irlandese di new wave che ha avuto moltissimi successi internazionali tra il 1977 e il 1985. Il gruppo è guidato dal cantante Bob Geldof. Gli altri membri della formazione originale erano Garry Roberts (chitarra solista), Johnnie Fingers (tastiera), Pete Briquette (basso), Gerry Cott (chitarra) e Simon Crowe (batteria).

I Boomtown Rats si sciolsero nel 1986, ma si riformarono nel 2013 con i membri originali Geldof, Roberts, Crowe e Briquette.

Bob Geldof ha dichiarato: “Suonare di nuovo con i Rats e rifare quelle grandi canzoni è di nuovo emozionante. Eravamo una band straordinaria e sento semplicemente che è il momento giusto per tornare a essere Rats, per fare una visita a Boomtown.”

Nel giugno 2013, la band ha intrapreso un tour nel Regno Unito e in Irlanda supportato da un nuovo album “Best of” intitolato Back to Boomtown: Classic Rats Hits.

La risposta al tour del 2013 è stata eccellente e i Rats hanno continuato a suonare nel 2014, esibendosi per la prima volta dopo venticinque anni in Nord America (New York e Boston).

I Boomtown Rats hanno anche pubblicato una raccolta di brani classici intitolata So Modern – The Boomtown Rats Collection, che mescola alcuni dei più grandi successi della band, tra cui i numeri uno I Don’t Like Mondays e Rat Trap, con alcune tracce meno conosciute degli album. È un’introduzione fantastica a un gruppo con un’eredità incredibile.

Nel marzo 2020, hanno pubblicato un nuovo album, Citizens of Boomtown, e un singolo principale, Trash Glam Baby.

Quest’anno, il 2025, i Boomtown Rats celebrano il loro 50º anniversario e, per commemorare questa pietra miliare, stanno pubblicando The First 50 Years: Songs of Boomtown Glory, un album antologico con 24 tracce in doppio vinile e 27 tracce in doppio CD, selezionate dagli stessi membri della band. La raccolta va dal loro singolo di debutto alla loro ultima uscita, There’s No Tomorrow Like Today.

L’eredità dei Boomtown Rats è segnata dalla loro musica dinamica e dai contributi significativi alla storia del rock. Il loro 50° anniversario evidenzia la loro influenza duratura e il legame con il pubblico, vecchio e nuovo.

Il boutique festival tra i più importanti in Europa quest’anno ospiterà i grandi headliner della musica internazionale: al Parco San Valentino di Pordenone il 18 luglio si esibirà la superstar della sei corde blues Joe Bonamassa, uno dei più apprezzati musicisti del panorama internazionale contemporaneo. Il 15 luglio sarà la volta dei leggendari guitar heroes Joe Satriani e Steve Vai, che per la prima volta in oltre cinquant’anni di attività uniscono le forze per formare la SatchVai Band.

Il 19 luglio si esibiranno Afterhours che riporteranno dal vivo lo spirito e la forza di uno degli album più iconici e rappresentativi della musica italiana “Ballate per Piccole Iene” a 40 anni dalla sua pubblicazione. Per l’occasione Manuel Agnelli ha deciso di tornare sul palco con la band di allora, composta da Andrea Viti (basso), Dario Ciffo (violino, chitarra) e Giorgio Prette (batteria).

Il Pordenone Blues & C. Festival si unisce al ricco palinsesto di GO!2025&FRIENDS, il programma promosso da Friuli Venezia Giulia Turismo per ampliare l’offerta culturale e musicale legata a Nova Gorica – Gorizia, Capitale Europea della Cultura 2025.

L’evento non solo contribuirà al calendario diffuso in tutto il Friuli Venezia Giulia, ma rappresenterà anche una delle iniziative di punta del Comune di Pordenone, in vista della candidatura a Capitale Italiana della Cultura 2027.

Anche quest’anno Virgin Radio è la radio ufficiale del Pordenone Blues & Co. Festival.