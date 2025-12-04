9 C
Pordenone
giovedì , 4 Dicembre 2025
A Pordenone, dal 4, la personale di Stefano Andrean

Pordenone
Aggiornato:
Redazione Pordenone
By Redazione Pordenone

PORDENONE – Dal 4 al 20 dicembre 2025, la Biblioteca Civica di Pordenone (Piazza XX Settembre, 11) ospita “Riflessi sull’acqua – I paesaggi dell’anima”, personale di Stefano Andrean organizzata dall’Associazione Culturale Lucescrittura con il sostegno dell’Amministrazione Comunale, Assessorato alla Cultura. La mostra propone un viaggio cromatico attraverso i paesaggi della nostra terra.

L’esposizione raccoglie opere che celebrano la bellezza del territorio nelle sue molteplici sfaccettature: dai campi dorati di girasoli alle acque azzurre della laguna, dalle silenziose architetture veneziane ai momenti di vita quotidiana sulla spiaggia. Attraverso tecniche miste – acquerello, acrilico, china e tocchi di pastello – l’artista restituisce una visione personale e vibrante, dove il colore materico diventa protagonista assoluto e veicolo di emozione.

Stefano Andrean, nato nel 1969 e diplomato all’Istituto Statale d’Arte di Udine, è grafico pubblicitario e pittore. La sua ricerca artistica si distingue per l’uso sapiente della tecnica “tâches” e per la pratica della pittura “en plein air”, che gli permette di cogliere le sfumature cromatiche della natura e la fugacità del momento. I suoi paesaggi eterei trasformano la realtà in immagini oniriche e poetiche, custodendo sul vivo la vibrazione della Terra. Ha già esposto a Venezia, Verona, Roma, Bologna, Firenze, Parigi e Lucerna.

Come sottolinea Francesco Silvestri nelle recensioni alla mostra: “La pittura di paesaggio di Andrean si fa spazio del prendersi cura di un istante fragile, abbracciando quel fugace momento colto tra la vita e la morte”. Ogni opera è un invito a riscoprire la bellezza del quotidiano, dei luoghi che abitiamo, delle stagioni che si alternano.

Orari: Lunedì 14.00-19.00 | Martedì-Sabato 9.00-19.00 | Domenica chiuso | Ingresso libero

