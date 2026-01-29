6.1 C
A Pordenone il 31 i fenomeni social Dadda, Awed, Dose

Pordenone
Aggiornato:
Redazione Pordenone
By Redazione Pordenone

PORDENONE – Dopo due stagioni esaltanti, che hanno visto il format Esperienze D. M. collezionare un sold out dopo l’altro, tornano i tre ragazzacci terribili con una terza edizione completamente nuova, con nuove esperienze, nuove storie, ma con la stessa coinvolgente energia.

Simone Paciello, in arte Awed, Content Creator da 2,2 Milioni di Follower su Instagram, 2,4 su Tik Tok e 2,5 su You Tube, Riccardo Dose con 1,9 milioni su Instagram, 3 su You Tube e 1,1 su Tik Tok e Daniel D’addetta, in arte Dadda, con 700 mila Follower su Instagram, tornano Live nei teatri e nei palazzetti di tutta Italia. Esperienze D. M. sarà dunque al Palasport di Pordenone sabato 31 gennaio 2026, con inizio alle 21.00. I biglietti per l’evento, organizzato da Zenit srl e Scoppio Spettacoli, in collaborazione con Città di Pordenone, Regione Friuli Venezia Giulia e PromoTurismoFVG, sono ancora in vendita sul circuito Ticketone e lo saranno anche prima dello spettacolo, alla biglietteria del palazzetto, dalle 19.30. Tutte le info su www.azalea.it .

Il nuovo spettacolo riporterà il medesimo schema narrativo della prima edizione ma con storie completamente inedite, nuove esperienze e sorprese inaspettate. Il coinvolgimento del pubblico è garantito. La terza stagione di Esperienze D. M. è consigliata ai maggiori di 18 anni e fortemente sconsigliata a genitori deboli di cuore.

PER INFORMAZIONI:
Zenit srl tel. +39 0431 510393 – www.azalea.it – [email protected]

