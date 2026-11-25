Venerdì 11 dicembre alle 20.45 all’Auditorium Concordia uno spettacolo immersivo tra video mapping e musica dal vivo per celebrare i 160 anni della SOMSI e gli 80 anni dell’UNICEF.

PORDENONE – A grande richiesta, la magia delle feste torna a illuminare il palco dell’Auditorium Concordia di Pordenone. Venerdì 11 dicembre alle ore 20.45, andrà in scena “It’s Christmas Time! Accendi la magia”, lo spettacolo natalizio immersivo firmato da Thymos Production.

L’evento nasce da una prestigiosa collaborazione con la SOMSI (Associazione Storica Società Operaia di Mutuo Soccorso ed Istruzione di Pordenone A.P.S.) in occasione dei festeggiamenti per il suo straordinario traguardo dei 160 anni di storia, unendosi alle celebrazioni per gli 80 anni dell’UNICEF. Un modo nuovo, emozionante e coinvolgente per celebrare queste importanti ricorrenze cittadine e internazionali, regalando alla comunità un’occasione speciale per ritrovarsi e scambiarsi gli auguri.

Lo spettacolo e la trama

“It’s Christmas Time! Accendi la magia” promette al pubblico di grandi e piccini una totale immersione nell’atmosfera natalizia grazie a spettacolari scenografie digitali in video mapping, luci dinamiche e musica rigorosamente dal vivo.

Al centro della scena ci sarà la presenza e la straordinaria vocalità scenica di Chiara Lo Presti, che vestirà i panni di Claire D., un’altolocata donna newyorkese alle prese con un profondo disincanto proprio alla vigilia di Natale. Sarà grazie al suo fidato maggiordomo – interpretato da Francesco Rutigliano – e al potere travolgente delle melodie natalizie che la protagonista riuscirà a riscoprire il vero spirito delle feste.

Ad accompagnare la narrazione e il canto, una band di eccellenti musicisti dal vivo:

• Alberto Fenos (sax e percussioni)

• Daniele Labelli (tastiere)

• Efrem Scacco (chitarra)

• Gian Piero Cescut (basso)

• Oscar Varnier (batteria)

Ringraziamenti e prevendite

La realizzazione di questa grande festa natalizia è resa possibile anche grazie al prezioso supporto dei partner e degli sponsor dell’iniziativa – tra cui Natale a Pordenone, Musicatelli e Terrasolida – e di tutti coloro che collaborano attivamente per la distribuzione e lo sbigliettamento cartaceo sul territorio.

Informazioni e biglietti

• Data e luogo: Venerdì 11 dicembre, ore 20.45 – Auditorium Concordia, Pordenone.

• Prezzi: € 20,00 intero | € 15,00 ridotto (fino a 12 anni).

• Punti prevendita biglietti cartacei:

▪ Musicatelli – Piazza XX Settembre, 7

▪ UNICEF – Corso Garibaldi (ex sala espositiva Provincia)

▪ SOMSI – Corso Vittorio Emanuele II, 44

▪ Emporio Natale Cossetti – Viale Cossetti, 12