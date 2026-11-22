Circa 120 nuovi punti di ripresa, cinquanta siti distribuiti tra centro storico e quartieri e una rete tecnologica completamente potenziata. Pordenone rilancia sul fronte della sicurezza e si prepara a raddoppiare la propria capacità di videosorveglianza, con il più importante intervento realizzato finora in un’unica soluzione. Un investimento da 629 mila euro, sostenuto da risorse regionali, che punta a rafforzare il controllo del territorio e a rendere più efficace il lavoro delle forze dell’ordine.

PORDENONE – Il progetto del Comune ha ottenuto il via libera del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, riunito in Prefettura lo scorso 17 novembre. La proposta è stata giudicata ammissibile e ora passa alla Regione Friuli Venezia Giulia per l’assegnazione del finanziamento. L’intervento rientra nel Protocollo d’intesa per la promozione della sicurezza integrata, sottoscritto nel settembre 2025 da Prefetture, Regione e Anci.

Il piano prevede circa quindici nuovi siti nel centro storico e cinque o sei installazioni in ciascuno dei quartieri di Borgomeduna, San Gregorio, Rorai Grande, Torre, Vallenoncello e Villanova. Saranno circa 120 i nuovi punti di ripresa, con telecamere panoramiche a 360 gradi, dispositivi brandeggiabili ad alto zoom e apparecchiature ad alta definizione, dotate di sistemi intelligenti di analisi video. Sotto osservazione finiranno piazze, principali assi viari, accessi alla città e luoghi di aggregazione. Le posizioni esatte delle telecamere resteranno riservate per ragioni operative.

Non si tratta soltanto di aumentare il numero degli occhi elettronici sul territorio. Il progetto comprende anche il rinnovamento dell’infrastruttura tecnologica, con il passaggio alla fibra di nuova generazione GPON, nuovi collegamenti radio e 5G e il potenziamento della centrale di registrazione delle immagini. Previsti nuovi sistemi di archiviazione e backup, un gruppo elettrogeno per garantire la continuità del servizio e un contratto di manutenzione full risk della durata di tre anni.

«Questo risultato nasce da un lavoro costruito fin dal nostro insediamento, mettendo allo stesso tavolo la squadra tecnica, quella tecnologica e quella della sicurezza», dichiara il sindaco Alessandro Basso, che sottolinea il ruolo dell’assessore Elena Ceolin nel cogliere l’opportunità del contributo regionale e nel portare avanti il progetto. «Le azioni concrete contano più della narrazione quotidiana: aggiungiamo un tassello fondamentale a un percorso che continueremo a portare avanti. Una volta completato, il nuovo comando sarà un modello di avanguardia tecnologica a livello nazionale».

Basso rivolge inoltre un ringraziamento al prefetto Michele Lastella, alla Questura, alla Zona Telecomunicazioni della Polizia di Stato e alla Regione per il sostegno e la collaborazione istituzionale.

Soddisfazione anche da parte dell’assessore alla Sicurezza e alla Polizia locale Elena Ceolin, che definisce quello presentato il più grande piano di videosorveglianza mai realizzato a Pordenone in un’unica soluzione. «Abbiamo voluto cogliere questa opportunità nella sua interezza, affiancando all’ampliamento delle telecamere gli interventi sulla centrale operativa e sull’interconnessione con le Forze di polizia. Ogni quartiere avrà nuovi presidi e il centro storico una copertura rafforzata: è la sicurezza vissuta nella quotidianità, al servizio di chi abita, lavora e vive Pordenone».

Adesso la partita passa alla Regione, chiamata a definire l’erogazione delle risorse. Successivamente si procederà con la progettazione definitiva ed esecutiva e quindi con l’installazione delle nuove apparecchiature. Un intervento che punta a cambiare passo nel controllo del territorio, estendendo la rete di videosorveglianza dal cuore della città alle periferie.