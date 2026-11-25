PORDENONE – La Roma del dopoguerra, tra reduci, nostalgie fasciste, intrighi e vendette, fa da sfondo a Credere, tradire, combattere, il romanzo di Alberto Garlini che sarà presentato giovedì 26 novembre, alle 18.30, alla Biblioteca civica di Pordenone, nella Sala Degan. L’autore dialogherà con lo scrittore Tullio Avoledo, in un incontro organizzato dal Circolo della Cultura e delle Arti Aps, con il patrocinio del Comune e la collaborazione della Biblioteca civica.

Ambientato nell’ottobre del 1945, il libro accompagna il lettore in una Roma segnata dalle macerie materiali e morali della guerra. Protagonista è Milo de Carval, giovane fascista rimasto fedele alla propria causa, che sopravvive vendendo notizie false. L’assassinio di una giovane prostituta jugoslava e, soprattutto, il brutale omicidio dell’amico Fede lo spingono a indagare in un mondo popolato da reduci di Salò, spie, nostalgici e personaggi ambigui. Tra locali notturni, palazzi nobiliari e covi clandestini, emergono i fantasmi del conflitto, un tesoro scomparso e il progetto di una nuova riscossa fascista. Un intreccio investigativo che diventa anche occasione per riflettere sulle contraddizioni ideologiche e morali di un Paese che cerca di rialzarsi dopo la guerra.

Nato a Parma nel 1969, Garlini vive a Porcia. Scrittore e curatore di pordenonelegge, ha pubblicato numerosi romanzi, tra cui La legge dell’odio, Piani di vita e Il sole senz’ombra. È inoltre presidente della giuria del Premio letterario Hemingway di Lignano Sabbiadoro. Le sue opere sono tradotte in diversi Paesi europei. L’ingresso all’incontro è libero fino a esaurimento dei posti disponibili.