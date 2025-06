Abbraccio del sindaco alla prof.ssa Chiarello che compie 100 anni

PORDENONE – Ben 100 candeline e una vita spesa con amore e dedizione tra i banchi di scuola. Questa è la fotografia della prof.ssa Clementina Chiarello che il 13 giugno ha tagliato lo splendido traguardo del secolo.

Alla prof.ssa Chiarello, che ha prestato servizio presso la scuola media Monti, il sindaco Alessandro Basso e l’assessore all’istruzione Pietro Tropeano hanno consegnato un attestato di merito accogliendo con entusiasmo l’iniziativa di alcune ex allieve della “prof.ssa Tina”, desiderose di omaggiare questa vivace insegnante che ha dedicato la sua intera esistenza alla crescita e alla formazione delle nuove generazioni.

​«Abbiamo voluto rendere il giusto omaggio alla prof.ssa Tina Chiarello – afferma il sindaco Basso – in occasione di quello che è un compleanno speciale. Cent’anni sono un traguardo mirabile, ma voglio sottolineare come in questo secolo la prof.ssa ha vissuto una vita fatta di gentilezza, laboriosità e amore verso il prossimo. La sua passione per l’insegnamento è stata contagiosa e per questo è stato ancora più bello festeggiarla insieme a tante sue ex alunne, divenute anch’esse insegnanti».

​

Sottolinea l’assessore Tropeano: «È stato un gesto bellissimo quello compiuto dalle ex allieve della prof.ssa Chiarello, che hanno voluto festeggiare l’importante compleanno della loro insegnante, dimostrandole tutta la loro stila e il grande affetto per lei».

​Tanti auguri, prof.ssa Chiarello, da parte dell’intera città!