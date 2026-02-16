1.8 C
Pordenone
martedì , 17 Febbraio 2026
Ad Aquafarm nuove sfide acquacoltura e pesca italiana

Pordenone
Aggiornato:
Redazione Pordenone
By Redazione Pordenone

PORDENONE – Valorizzare l’acquacoltura nazionale, promuovere il pescato italiano attraverso un consumo consapevole, tracciare le nuove sfide che attendono il settore, tra politiche europee e cambiamenti climatici. Sono i temi al centro delle iniziative promosse da Coldiretti Pesca in occasione di Acquafarm 2026, la Mostra convegno internazionale su acquacoltura, molluschicoltura, algocoltura e industria della pesca, in programma mercoledì 18 e giovedì 19 febbraio alla Fiera di Pordenone.

L’acquacoltura è diventato uno dei fiori all’occhiello della pesca Made in Italy con un valore della produzione di circa mezzo miliardo di euro. A Pordenone Coldiretti Pesca focalizzerà l’attenzione sulle eccellenze di questo settore, con incontri e laboratori sulla stagionalità dei prodotti. Spazio anche a riflessioni sul ruolo della piccola pesca.

