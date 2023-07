Addio alla prof.ssa Angela Mormile, fondatrice Ensemble Corale Fidapa

PORDENONE – Se n’è andata in silenzio, ieri sera, lasciando tutti sbigottiti e increduli nell’apprendere che gli occhi pieni di amore e di vita della “mitica prof” Angela Mormile si sono chiusi al mondo, agli amici, ai propri cari , ai moltissimi studenti a cui lei tanto ha donato in termini di affetto, generosità, dolcezza, solidarietà, dotata in modo speciale di una grande sensibilità verso il prossimo.

La professoressa Angela Mormile in Fedrigo ha fatto della sua vita, conclusasi a soli 72 anni, un capolavoro di umanità, un libro in cui ogni pagina ha raccontato il suo amore e la sua dedizione per l’insegnamento, per la promozione della cultura, dell’arte e della bellezza, con lo sguardo ed il cuore sempre rivolto ad accogliere, supportare chi le sembrava essere nel bisogno, nella precarietà e nella disperazione.

Le sue numerosissime partecipazioni alla vita di associazioni culturali di Pordenone, la sua attività di giornalista pubblicista e l’essere socia della FIDAPA, non hanno rappresentato un semplice aspetto di grande attivismo, ma sono state l’espressione concreta del suo voler dare, condividere, mettere al servizio della comunità il suo grande talento, il suo immenso cuore materno.

Come una madre nel 2008 aveva dato vita ad uno dei progetti a lei più cari, la fondazione dell’Ensemble Corale Femminile Fidapa. Un sogno che coltivava da tempo, da grande appassionata della musica…faceva già parte del Coro Polifonico Città di Pordenone e della sua creatura , il Coro Studentesco “Sing’in Pordenone”.

L’Ensemble Corale Femminile Fidapa, nata sotto la direzione del maestro Scaramucci e poi passata a quella di Emanuele Lachin, si proponeva la promozione della cultura del rispetto. Nel tempo la corale ha visto crescere la sua dimensione sociale con una mission rivolta alle case di cura per anziani e ai centri per disabili.

Non potremo mai dimenticare la gioia nell’ultima sua partecipazione al concerto natalizio 2022 per i ragazzi della Cooperativa Socio-occupazionale “Il Giglio”di Porcia, felice nel poter dare un abbraccio, un saluto, un sorriso ai ragazzi presenti e alle loro famiglie.

Angela Mormile è stata un angelo a disposizione di tutti, sempre presente con grazia, delicatezza, dolcezza…il coro Ensemble Fidapa rappresentava davvero per lei una famiglia in cui volersi bene, stare vicine attraverso il canto e ringraziare con la musica la vita stessa.

Non potremo mai dimenticarti cara Angela…ogni volta che ci incontreremo per cantare lasceremo un posto libero per te , in prima fila come sempre…

Sentiremo la tua voce lodarci come eri solita fare…”Sono proprio brave le mie coriste”.

Cercheremo di esserlo sempre di più nel tuo nome e nel bellissimo indelebile ricordo di te, grate alla vita che ci ha donato la tua presenza.

La presidente FIDAPA Annamaria Poggioli, a titolo personale e a nome di tutte le socie, esprime il profondo dolore che ha colpito tutta l’associazione per la perdita di una persona preziosa, cara ed unica quale Angela è stata.

Al caro marito Roberto tutta la nostra affettuosa vicinanza.

Antonietta Maria Di Paola