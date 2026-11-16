Al via quest’oggi a Düsseldorf (Germania), Medica, la più grande fiera B2B al mondo dedicata alla tecnologia medica, alle apparecchiature elettromedicali, alla diagnostica e ai dispositivi sanitari.

L’evento riunisce decine di migliaia di visitatori professionali e migliaia di espositori internazionali provenienti da tutto il mondo, configurandosi come il principale forum globale per l’innovazione, il networking e l’aggiornamento nel settore della salute e della tecnologia ospedaliera.

I principali settori e aree tematiche della fiera comprendono diagnostica e imaging medico; tecnologia chirurgica e ospedaliera; tecnologia e test di laboratorio; salute digitale e IT medica; fisioterapia e tecnologia ortopedica; dispositivi e materiali di consumo.

In Friuli Venezia Giulia il comparto biomedicale conta 200 imprese per complessivi 4 mila addetti e un fatturato che supera gli 800 milioni di euro. “Come Camera di commercio prima di Trieste e ora della Venezia Giulia – afferma il presidente camerale Antonio Paoletti – siamo presenti a Medica attraverso la nostra società in house Aries e con le imprese dal 2010. Si tratta del principale appuntamento internazionale del settore in cui all’interno dello stand dell’Ice partecipiamo assieme al Cluster Scienze della Vita FVG, Agenzia Lavoro & Sviluppo Impresa – Regione Fvg, Logic Srl (Trieste), O3 Enterprise Srl (Trieste), Aixelerate Srl (Trieste), Carniaflex Srl (Tolmezzo), mentre al di fuori dello stand Ice espongono a Medica anche Eurospital SpA (Trieste), AINDO SpA (Trieste), ALIFAX SpA, (Padova, ma con unità di ricerca a Trieste in Area Science Park)”.

In questa edizione di Medica il comparto Fvg propone prodotti che spaziano dai dispositivi medici ai software per l’utilizzo dell’Intelligenza artificiale, piuttosto che ai medical device per aiutare la fragilità delle persone.

L’azione internazionale a fianco delle imprese della Camera di commercio Venezia Giulia questa settimana proseguirà domani all’esposizione internazionale della nautica e della cantieristica, con la collettiva organizzata da Camera di commercio Venezia Giulia – Aries per la seconda volta dopo la positiva esperienza dello scorso anno e che prevede la presenza di 6 co-espositori NavalHEAD (Trieste), NC Marmi di Aiello del Friuli (Udine), Samer & Co Shipping – Trieste Yacht Service (Trieste), Micad (Trieste), Nuova I.M.E.I. (Trieste), Officina Navale Quaiat (Trieste) allo stand (42 mq) e 3 aziende Fidema (Monfalcone), Timberlux Trieste, Marlin paint Trieste che, avendo il proprio stand alla manifestazione, hanno comunque deciso di supportare la collettiva con un contributo economico, lasciando del materiale allo stand e partecipando ai momenti di networking.

Durante la manifestazione le aziende avranno l’opportunità di incontrare contatti selezionati grazie alla collaborazione con il Network Smart Interiors Horizon e il Media Partner Press Mare. La presenza dell’ecosistema è completa con aziende attive nel settore della progettazione, degli arredi, i cantieri, start-up tecnologicamente innovative, imprese di impiantistica e meccanica.