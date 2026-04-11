Afds, solidarietà “in divisa” all’ospedale di Pordenone

PORDENONE – La Sezione dei Finanzieri in congedo dell’A.N.F.I. di Pordenone, presieduta dal Colonnello (r.) Giovanni Enna e l’A.F.D.S. Pordenone (Associazione Friulana Donatori di Sangue ODV) del Presidente Mauro Verardo hanno voluto dedicare la giornata del 10 aprile alla raccolta di sangue e plasma.

L’appello a donare è stato rivolto, in particolare, agli appartenenti in servizio nelle Forze di Polizia e dell’Ordine presenti sul territorio, nonché ai soci – e loro familiari – delle associazioni del relativo personale in congedo che hanno dato adesione all’iniziativa: le associazioni nazionali di Polizia di Stato (A.N.P.S.), Carabinieri (A.N.C.), Polizia Penitenziaria (A.N.P.PE), Vigili del Fuoco (A.N.VV.F.) e la Polizia Locale di Pordenone.

La mattinata di oggi ha visto una risposta generosa all’appello alla donazione: 27 sono state le donazioni totali effettuate, di cui 11 le donazioni di plasma, risorsa fondamentale per la produzione di farmaci salvavita, e 16 le donazioni di sangue intero. Tra i donatori di sangue, tre erano alla loro prima donazione.

Questo concreto e importante gesto di solidarietà umana, che da quattro anni vede la stretta collaborazione tra l’A.N.F.I. di Pordenone e l’A.F.D.S., grazie alla collaborazione del Comando Provinciale della Guardia di Finanza, retto dal Colonnello Bruno Castaldi, è stato preceduto da un’approfondita informativa sul tema data ai finanzieri in servizio presso il medesimo Comando Provinciale.

L’incontro si è tenuto nel mese di marzo a cura del dottor Mattia Lachin, direttore del Dipartimento di Medicina Trasfusionale di Pordenone.

Oggi al Centro di Medicina Trasfusionale di Pordenone erano presenti il presidente dell’A.N.F.I, Giovanni Enna, sottolineando come il senso del dovere degli appartenenti alla Guardia di Finanza, in servizio e in congedo, e delle altre Forze di Polizia e dell’Ordine si declini anche attraverso gesti di altruismo verso la comunità.

Il presidente dell’A.F.D.S. Pordenone, Mauro Verardo, ha espresso gratitudine per il supporto ricevuto. «Ringrazio sentitamente le Forze dell’Ordine e di Polizia – ha detto – che, oltre a svolgere un servizio essenziale per la sicurezza di tutti, hanno dimostrato oggi anche una straordinaria generosità verso chi soffre. Questa giornata testimonia come la cultura del dono sia ben radicata e come la formazione dei giovani sia la chiave per garantire il futuro del nostro sistema sanitario».