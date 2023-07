Ail Pn, successo per la storica iniziativa di luglio

PORDENONE – Come da felice e attesa consuetudine anche quest’ anno la storica iniziativa di Ail Pordenone come ogni luglio ha avuto il meritato seguito e successo.

Nata anche per ricordare la intramontabile figura di Bruno Ros, l’ appuntamento e stato ideato per raccogliere le innumerevoli famiglie che ruotano e si prestano per l’ associazione di volontariato pordenonese.

Nel contempo pure per condividere in un clima di assoluta serenità ma soprattutto in una location come quella del Santuario di Madonna del Monte che offre una soluzione logistica di grande apertura e comodità in un contesto non solo religioso ma pure naturalistico di fondamentale importanza in una stagione come quella estiva ,usufruendo di un porticato ampio e protetto.

Preceduto dalla santa messa il pranzo ha avuto l’ onore di poter ospitare fra gli altri anche la dott.ssa Mariagrazia Michieli del Cro di Aviano e i sindaci di Sacile Carlo Spagnol e di Aviano Paolo Tassan Zanin.

Mentre la dott.ssa Michieli ha presentato il nuovo progetto di telemedicina in accordo e soprattutto finanziato da AIL PORDENONE, i sindaci iintervenuti ( 2 dei 52 che rappresentano i Comuni interessati da Ail) hanno lodato il grandissimo operato e l’ impegno dei volontari.

C’è stato anche un momento in cui il Vice Presidente William De Bona e il Presidente Aristide Colombera hanno relazionato su un altro importante progetto da tempo nelle corde dell’associazione pordenonese vale a dire I Moduli di Respiro attraverso pure la testimonianza della psicologa Giulia Mariutti.

Dopo il pranzo non è mancata la classica lotteria con numerosi e vari.

premi.

Stefano Boscariol